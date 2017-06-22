آسیب اعتیاد گریبانگیر جامعه است نه فرد/دعوت ازسازمانهای مردم نهاد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرجندی، مدیر کل دفتر توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نقش و جایگاه کانون ها و نهاد سازی اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد، گفت: ایجاد و تقویت سازمان های غیر دولتی و نهادهای مردمی برای جلوگیری و پیشگیری از اعتیاد از مهم ترین ماموریت های دفتر توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر به حساب می آید.

وی افزود: کنترل میزان تمایل به سمت آسیب زمانی صورت می گیرد که تمایل به سمت کارهای داوطلبانه در بین مردم افزایش یابد.

مدیر کل دفتر توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به توانمند سازی نهادهای اجتماعی در موضوع پیشگیری از اعتیاد، عنوان کرد: نهادهای اجتماعی امروزه باید در بستری دانش محور و آگاهی ساز حرکت کنند.

وی با بیان این که گفتمان سازی در حوزه ی اعتیاد مهم ترین ماموریت اجتماعی سازی پیشگیری از اعتیاد است، اظهار داشت: موضوع اعتیاد موضوعی فردی نیست، به طوری که آسیب ها و حوادث ناشی از اعتیاد گیربان گیر جامعه خواهد شد.

محمد بیرجندی همچنین در ادامه اضافه کرد: خوشبختانه امروزه بسیاری از کارآفرینان، هنرمندان و اشخاص سرشناس کشور در موضوع پیشگیری از اعتیاد مشارکت داشته و با حضور خود مشارکت های مردمی را افزایش می دهند.