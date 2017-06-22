دستگیری سارق ۱۹ ساله تهرانپارس/اعتراف به ۵۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ محمد قربان منصوری بااعلام این خبر گفت: در تحقیقات انجام شده ماموران مشخص شد که سارق ۱۹ ساله اماکن خصوصی قصد انتقال اموال مسروقه از مخفیگاه خود به مالخری در همان حوالی را دارد که بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی به محل فروش اعزام و عوامل کلانتری مشاهده کردند که مظنون با مقداری اموال دست دوم در محل، حاضر و قصد فروش آن ها را دارد.

ویافزود: پلیس در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر که در بازجویی اولیه خود اقرار کرد اموال دست دوم همه مسروقه بوده و به همراه همدست خود این اموال را ربوده است.

وی همچنین به ۵۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد .

منصوری با اشاره به انتقال اموال مسروقه به کلانتری در پایان گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.