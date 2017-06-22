  1. جامعه
  2. انتظامی
۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

دستگیری سارق ۱۹ ساله تهرانپارس/اعتراف به ۵۰ فقره سرقت

دستگیری سارق ۱۹ ساله تهرانپارس/اعتراف به ۵۰ فقره سرقت

رییس کلانتری ۱۴۴ تهرانپارس گفت: سارق حرفه ای ۱۹ ساله در حالی که قصد انتقال اموال دزدی را داشت در تهرانپارس دستگیر شد.

 به گزارش خبرنگار مهر  سرهنگ محمد قربان منصوری بااعلام این خبر گفت: در تحقیقات انجام شده ماموران مشخص شد که سارق ۱۹ ساله اماکن خصوصی قصد انتقال اموال مسروقه از مخفیگاه خود به مالخری در همان حوالی را دارد که بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی به محل فروش اعزام و عوامل کلانتری مشاهده کردند که مظنون با مقداری اموال دست دوم در محل، حاضر و قصد فروش آن ها را دارد. 

ویافزود: پلیس در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر که در بازجویی اولیه خود اقرار کرد اموال دست دوم همه مسروقه بوده و به همراه همدست خود این اموال را ربوده است. 

وی همچنین به ۵۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد .

منصوری با اشاره به انتقال اموال مسروقه به کلانتری در پایان گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد. 

کد مطلب 4011979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها