واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده اشتهارد یک کشته برجای گذاشت

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام حادثه تصادف در جاده اشتهارد به سمت روستای نجم‌آباد، اظهار کرد: بلافاصله آمبولانس به محل اعزام شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تکنسین‌های اورژانس پس از رسیدن به محل حادثه با صحنه واژگونی خودروی پژو به شانه خاکی جاده مواجه شدند، گفت: راننده جوان در دم جان‌باخته بود.

بابایی با تأکید بر اینکه راننده یک مرد جوان ۳۰ ساله بوده است، گفت: در سمت دیگر جاده، جسد یک قلاده سگ نیز مشاهده می‌شد که به‌احتمال‌زیاد عامل اصلی وقوع این حادثه بوده است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز تأکید کرد: راننده پس از برخورد با حیوان به دلیل برهم خوردن تعادل به گاردریل کنار جاده برخورد کرده و سپس به شانه خاکی جاده واژگون شده بود.