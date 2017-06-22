طرح تابستانی پلیس راه در شرق استان تهران آغاز شد

سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر با اعلام این خبر گفت: از امروز اول تیرماه طرح تابستانی اجرا شده و پلیس راه با تمام امکانات و تجهیزات و توان جهت روان سازی ترافیک و برقراری نظم و امنیت در جاده های برون شهری شرق استان تهران از امروز طرح به اجرا در آمده است.

محبی افزود: برخورد با متخلفان حادثه ساز در این ایام خط قرمز پلیس راه است.

وی بیان داشت: پلیس با رانندگانی که موجب ارتکاب تخلفات حادثه ساز شوند و جان خود و سایر رانندگان دیگر را به خطر بیاندازند بدون هیچگونه اغماضی برابر قانون با این رانندگان برخورد خواهد کرد.

محبی در ادامه گفت: در صورت بروز دو تخلف همزمام خودرو به مدت ۷۲ ساعت در پارگینگ توقیف خواهد شد .

وی اظهار داشت: کلیه همکاران در تمامی محورهای مواصلاتی به صورت شبانه روزی حضور مستمر و فعال دارند تا مسافران عزیز در صحت و سلامت کامل به مقصد برسند.

محبی در پایان گفت: توصیه ما به کلیه رانندگان عزیز این است که سلامت خود و دیگران را در اولویت قرار دهند و به هیچ عنوان کمبود زمان را با سرعت غیر مجاز جبران نکنند و رعایت دقیق راهنمایی و رانندگی را در رستور کار خود قرار بدهند و در سفر برای خود ارامش به همراه داشته باشند و با بی احتیاطی برای خود و خانواده سفر را به یک حادثه غیر قابل جبران تبدیل نکنند.