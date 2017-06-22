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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۴

رئیس پلیس راه شرق استان تهران:

طرح تابستانی پلیس راه در شرق استان تهران آغاز شد

طرح تابستانی پلیس راه در شرق استان تهران آغاز شد

فیروزکوه- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از آغاز طرح تابستانی پلیس راه در شرق این استان خبر داد.

سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر با اعلام این خبر گفت: از امروز اول تیرماه طرح تابستانی اجرا شده و پلیس راه با تمام امکانات و تجهیزات و توان جهت روان سازی ترافیک و برقراری نظم و امنیت در جاده های برون شهری شرق استان تهران از امروز طرح به اجرا در آمده است.

محبی افزود: برخورد با متخلفان حادثه ساز در این ایام خط قرمز پلیس راه است.

وی بیان داشت: پلیس با رانندگانی که موجب ارتکاب  تخلفات حادثه ساز شوند و جان خود و سایر رانندگان دیگر را به خطر بیاندازند بدون هیچگونه اغماضی برابر قانون با این رانندگان برخورد خواهد کرد.

محبی در ادامه گفت: در صورت بروز دو  تخلف همزمام خودرو به مدت ۷۲ ساعت در پارگینگ توقیف خواهد شد .

وی اظهار داشت: کلیه همکاران در تمامی محورهای مواصلاتی به صورت شبانه روزی حضور مستمر و فعال دارند تا مسافران عزیز در صحت و سلامت کامل به مقصد برسند.

محبی در پایان گفت: توصیه ما به کلیه رانندگان عزیز این است که سلامت خود و دیگران را در اولویت قرار دهند و به هیچ عنوان کمبود زمان را با سرعت غیر مجاز جبران نکنند و رعایت دقیق راهنمایی و رانندگی را در رستور کار خود قرار بدهند و در سفر برای خود ارامش به همراه داشته باشند و با بی احتیاطی برای خود و خانواده سفر را به یک حادثه غیر قابل جبران تبدیل نکنند.

کد مطلب 4011985

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