به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند در سومین جلسه کارگروه اشتغال استان که با حضور استاندار لرستان، معاون استاندار، فرماندار و نماینده مردم شهرستان دورود در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل دستگاه ها در سالن جلسات فرمانداری شهرستان دورود با تاکید بر اهمیت و لزوم اجرای آموزش های فنی و حرفه ای مطابق با سند اشتغال استان اظهار داشت: برای اینکه جهت گیری آموزشهای مهارتی استان کاملا مشخص و نتایج حاصل از فعالیتهای آموزشی قابل اندازه گیری باشد سند مهارت استان در سال ۹۶ تدوین و با ریز برنامه‌ ها، سرفصلهای کاری و پروژه های آموزشی به همه شهرستان ها ابلاغ شده است که در مقاطع یک ماهه رصد و پایش خواهد شد.

وی ادامه داد: تقاضای ما این است که پرداخت کنندگان تسهیلات اشتغال، مانند صندوق کارآفرینی امید و بانک ها از کارآموزان مهارت آموخته حمایت جدی تری داشته باشند و با نظارت کارگروه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان بخشی از تسهیلات به صورت مشخص به این موضوع اختصاص یابد تا کسانی که در دوره های آموزشی مهارتی شرکت و توانایی لازم را برای ایجاد کسب و کار پیدا می کنند به ثمربخشی زحمات آموزشی خود امیداورتر شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان همچنین جهت گیری آموزشی براساس آموزشهای گروهی و هدایت آموزش دیدگان به سمت تشکیل تعاونی های تولیدی را از اولویت های آموزشی این اداره کل دانست.

قلاوند با اشاره به آماده شدن گزارش تصمیم به واگذاری مجتمع رفاهی چالانچولان براساس ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: مطالعات کارشناسی واگذاری این مجتمع به بخش غیردولتی و برآوردهای لازم توسط مشاور انجام شده است و موضوع به تایید نمایندگان دستگاههای مدیریتی و نظارتی استان نیز رسیده است که با واگذاری این مجتمع و راه اندازی آن به عنوان مجتمع رفاهی، علاوه بر ایجاد زمینه ارائه خدمات رفاهی به مسافرینی که از این مسیر می ‌گذرند، زمینه اشتغال تعدادی از هم استانی ها فراهم می شود.

وی عنوان کرد روش اشتباه واگذاری بخشی از ابنیه و ساختمان های تحت مدیریت این اداره کل در گذشته باعث شده است که اهداف تعیین شده در واگذاری آنها محقق نشده و با توجه به عقد قراردادهای واگذاری بلند مدت ده ساله و فاقد پشتوانه کارشناسی لازم، تعیین تکلیف آنها با مشکل مواجه شود و همین امر موجب شده است که فعال سازی مجدد آنها به کندی انجام شود که امیدواریم با حمایتهای استاندار، به سرعت و براساس قانون به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی واگذار و در خدمت اشتغال استان قرار گیرند.