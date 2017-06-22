رقابت های دارت در قزوین با شناخت برترین ها به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های دارت جام رمضان برترین های مرد و زن استان بعد از دو مرحله مقدماتی و حذفی شناسایی شدند.

در بخش مردان این رقابت ها بهمن احمدی، حجت باقری و محمد میرززاده اول تا سوم شدند و در بخش بانوان هم زهرا دولتخانی، مرضیه خانی و فاطمه چگینی عناوین برتر را از آن خود کردند.

رقابت های دارت جام رمضان به میزبانی باشگاه بیلیارد ستاره پارس قزوین برگزار شد.

رقابت های جام رمضان بسکتبال امشب به پایان می رسد

رقابت های رده بندی این مسابقات بین تیم های دیدآفرین و آسان پرداخت انجام می شود و بازی فینال از هم بین تیم های فود کورت و هیئت آبیک برگزار خواهد ش.

این بازی ها امشب از ساعت ۲۰ در سالن شهید بابایی برگزار می شود.

۸ تیم در رقابت های جام رمضان شرکت داشتند.

مسابقات فوتبال نونهالان و نوجوانان شهرستان قزوین قرعه کشی شد

رقابت های فصل جدید این رقابت ها در دو گروه و با شرکت ۲۳ تیم آغاز می شود.

در رقابت های رده سنی نوجوانان تیم های سرخ جامگان، پیام، ستاره شهر، هما، منتظران ظهور، پرسپولیس نوین، ستارگان، ایران نوین، کولاک، صدرا و ایرانیان با هم رقابت می کنند.

مسابقات رده سنی نونهالان هم با شرکت تیم های اقبال، هما، ستاره شهر، پرسپولیس نوین، پیام، کولاک، پاسارگاد، ستارگان، صدرا، منتظران ظهور، ایرانیان، ایران نوین و سرخ جامگان برگزار می شود.

زمین های معلم، رجایی و سردار آزادگان میزبان این مسابقات خواهد بود.

ورزشکار قزوینی به اردوی تیم ملی سه گانه دعوت شد

وحید کشاورز ورزشکار قزوینی به مرحله چهارم اردوی آماده سازی تیم های ملی جوانان و بزرگسالان دعوت شد.

اردوی تیم های ملی از ۳ تیر در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

تیم های ملی خود را برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا میانه قزاقستان که مرداد ماه برگزار می شود، آماده می کنند.