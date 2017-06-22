طرح تابستانی پلیس با حضور ۹۸ تیم کنترلی در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع با اشاره به همکاری سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، هلال احمر، اورژانس در اجرای این طرح بیان داشت: از تمام ظرفیت پلیس برای اجرای این طرح و کاهش تصادفات استفاده خواهد شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی عنوان کرد:۲۳ تیم نامحسوس و ۷۵ تیم محسوس در اجرای این طرح همکاری دارند.

وی آمارفوتی های جاده‌ای استان درمدت اجرای طرح تابستانی سال گذشته را ۷۰ نفر ذکر کرد و افزود: تلاش می‌شود تا آمار در سال جاری کاهش پیدا کند.

وی با اشاره مسافت طولانی بین شهرهای استان و کویری بوده محورها اظهارکرد: عمده تصادفات استان به صورت واژگونی خودرو بوده که ناشی از خستگی و خواب آلودگی گزارش شده است.

سردار شجاع با تاکید بر اینکه برای اجرای موفق این طرح باید رانندگان توجه جدی به قوانین پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی داشته باشند، گفت: ۴۷ دوربین ثبت تخلف در محورهای استان به کارگیری شده است.

وی با اشاره به آمار بالای تصادفات در محورهای روستایی هم گفت: آمار تصادفات برون شهری استان در سال جاری تا کنون دو ددرصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: متاسفانه در این تصادفات ۴۰ نفر از هموطنان ما جان خود را از دست داده‌اند.

وی بیان کرد: در سال گذشته در همین بازه زمانی، ۵۵ نفر در جاده‌های استان جان خود را از دست دادند.

سردار شجاع گفت: عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی و عدم رعایت فاصله طولانی را از مهم‌ترین علل تصادفات جاده‌ای استان است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۷۲ نقطه حادثه خیز و مستعد حادثه در استان گفت: بسیاری از نقاط حادثه خیز استان رفع شده و تلاش می‌کنیم تا پایان تابستان از نقاط موجود را نیز رفع کنیم.