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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

رئیس کل دادگستری استان زنجان:

۱۹۰۰فقره طلاق در زنجان توافقی بوده است/آستانه تحمل مردم پایین است

۱۹۰۰فقره طلاق در زنجان توافقی بوده است/آستانه تحمل مردم پایین است

زنجان-رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: طی سال گذشته یک هزار و ۹۰۰ فقره طلاق توافقی بوده و یک هزار و ۱۸۰ فقره طلاق درخواست خانم بوده ودر مجموع ۳ هزار طلاق ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری استان زنجان طی سال گذشته ۱۴۲ هزار و ۳۵۳۳ فقره بوده است.

وی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف  طی سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۹۲ فقره پرونده بوده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در سال ۱۳۹۴ از مجموع پرونده‌های قابل صلح و سازش ۶۰ درصد منجر به سازش شده شده و این آمار در سال قبل به ۵۶.۴ درصد رسیده است که یکی از دلایل این کاهش سازش افزایش صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف بوده است.

گلمحمدی گفت: همچنین مطالبه وجه، اعصار از پرداخت محکوم‌به، تأمین خواسته، مطالبه وجه چک، پرونده‎های خانواده، حضانت، اختلافات ناشی از کارگری و کارفرمایی از پرونده‌‎هایی بوده که در بخش کیفری افزایش داشته است.

وی تعداد پرونده‌های قتل مصالحه شده  در سال گذشته را سه فقره اعلام کردو گفت: ۱۴۴ پرونده غیر قتل هم در شورای حل اختلاق ویژه زندان منجر به صلح و سازش شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان به تجمع روز گذشته تعدادی از شاکیان یکی از زندانیان به نام ح.ش. اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون این شخص در زندان است و تنها یک بار در دوران محکومیت خود به مرخصی رفته است و حکم معلم روستای توزلو نیز ابلاغ شده و معلم خاطی به ۶ ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال  تبعید به یکی از شهرهای کرمان محکوم شده است.

گلمحمدی افزود: در دادگستری کسی بنا نیست مصونیت داشته باشد ودرباره یک پرونده معروف نیز نیز رای بدوی اولیه صادر شده و چون اعتراض شده در حال رسیدگی و تجدید نظر است که البته حکم بدوی محکومیت است و به حکم پرونده اخلاقی اصناف ر.ن. رسیدگی می شود.

وی تصریح کرد:  طی سال گذشته یک هزار و ۹۰۰ فقره طلاق توافقی بوده و یک هزار و ۱۸۰ فقره طلاق درخواست خانم بوده ودر مجموع ۳ هزار طلاق ثبت شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان مطالبه مهریه را یک هزار و ۶۲۴ مورد اعلام کرد و افزود: نسبت به سال گذشته مطالبه مهریه ۷ درصد کم شده و طلاق به درخواست زوجه نیز ۹ درصد افزایش یافته است.

گلمحمدی ابراز کرد: یکی از دلایل این طلاق نیز یکی کاهش آستانه تحمل، اختلاف فرهنگی زیاد است و تفاهم فرهنگی کمتر شده و برخی از زوجین در کمتر از چند ماه برای طرح اختلاف به دادگستری  مراجعه می  کنند.

وی گفت:  در ایجاد فرهنگ صلح و سازش زنجان از استان‌های برتر بوده  و در زمان توهین که زمان داغ قضیه است، شخص اقدام به توهین کرده و به همین علت مشکلاتی به وجود می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان زنجان یاد آورشد:  آستانه تحمل مردم در استان زنجان پایین است و همین امر موجب بروز بسیاری از مشکلات و توهین‌ها می‌شود.

کد مطلب 4011997

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