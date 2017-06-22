زندانی تصادفات به خاطر عجز از پرداخت دیه در زنجان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در بخش فضای مجازی نیز رصد لازم انجام می‌شود و یکی از اقدامات پلیس فتا رصد فضای مجازی است.

وی اظهار کرد: پلیس با متخلفین فضای مجازی برخورد لازم را دارد و پلیس فتا نظارت بر این فضا را بر عهده دارد و اگر تخلفی باشد گزارش داده می‌شود و موارد بررسی شده و در صورتی که با ارشاد مشکل حل نشود، پرونده قضایی تشکیل می شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: بحث اعسار وجود دارد و فرد به خاطر یک میلیون تومان بدهی نباید در حبس باشد.‌

مظفری تاکید کرد: در جشن گلریزان افرادی که زیر ۱۰ میلیون بدهی داشته باشند، بسیار انگشت‌شمار بود و اگر چنین چیزی هم باشد، به شخص مرخصی داده شده و مقدمات پرداخت را برای وی فراهم می‌کنیم.

وی گفت: حتی یک زندانی نیز در تصادفات به خاطر عجز از پرداخت دیه در استان زنجان نداریم و وقتی در قانون صراحتا اعلام شده و پس نیازی نیست که اول حکم صادر شود شخص بازداشت شود و سپس پرداخت شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان تصریح کرد: در یکی مورد با بیمه‌ها مشکل داریم که یکی از آنها بیمه توسعه است.