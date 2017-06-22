نظام سلامت سالانه ۹ میلیون بار بستری را پاسخگوست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با حضور در مراسم ختم شادروان دکتر نبیل بهرودی پزشک شبکه بهداشت و درمان بستک که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داد، افزود: بی شک خدمت به مردم از با ارزش ترین کارها نزد خداوند است و متضمن ثواب اخروی است.

وی ادامه داد: بنده از جانب وزیر بهداشت، پیام تسلیت ایشان را به خانواده و اهالی منطقه، همکاران آن مرحوم در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام می دارم برای روح بلندش علو درجات و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزو می کنم و امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقات و ضایعه دردناکی نباشیم.

حریرچی خاطرنشان کرد: نظام بهداشتی درمانی کشور متشکل از ۴۴۰ هزار نفر پرسنل برای تمامی ملت شریف ایران در هر نقطه ای با هر ملیتی و مذهبی مشغول خدمت رسانی است و این سیستم سالانه ۹ میلیون بار بستری و ۸۲۰ میلیون بار مراجعه سرپایی را پاسخگوست.