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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

قائم مقام وزارت بهداشت؛

نظام سلامت سالانه ۹ میلیون بار بستری را پاسخگوست

نظام سلامت سالانه ۹ میلیون بار بستری را پاسخگوست

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، گفت: نظام سلامت سالانه ۹ میلیون بار بستری و ۸۲۰ میلیون بار مراجعه سرپایی را پاسخگوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با حضور در مراسم ختم شادروان دکتر نبیل بهرودی پزشک شبکه بهداشت و درمان بستک که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داد، افزود: بی شک خدمت به مردم از با ارزش ترین کارها نزد خداوند است و متضمن ثواب اخروی است.

وی ادامه داد: بنده از جانب وزیر بهداشت، پیام تسلیت ایشان را به خانواده و اهالی منطقه، همکاران آن مرحوم در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام می دارم برای روح بلندش علو درجات و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزو می کنم و امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقات و ضایعه دردناکی نباشیم.

حریرچی خاطرنشان کرد: نظام بهداشتی درمانی کشور متشکل از ۴۴۰ هزار نفر پرسنل برای تمامی ملت شریف ایران در هر نقطه ای با هر ملیتی و مذهبی مشغول خدمت رسانی است و این سیستم سالانه ۹ میلیون بار بستری و ۸۲۰ میلیون بار مراجعه سرپایی را پاسخگوست.

کد مطلب 4012000
حبیب احسنی پور

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