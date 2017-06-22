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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

انفجار خودرو بمبگذاری شده در افغانستان دستکم ۳۰ کشته بر جا گذاشت

انفجار خودرو بمبگذاری شده در افغانستان دستکم ۳۰ کشته بر جا گذاشت

انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در مقابل ساختمان بانکی واقع در ولایت «هلمند» افغانستان جان دستکم ۳۰ نفر را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دقایقی پیش انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در مقابل ساختمان بانکی در ولایت هلمند افغانستان، جان دستکم ۳۰ نفر را گرفت.

خودرو بمب گذاری شده در مقابل شعبه بانک «کابل جدید» واقع در شهر «لشکرگاه»- مرکز ولایت هلمند- و در حالی منفجر شده است که شمار زیادی از شهروندان و نیروهای امنیتی مشغول دریافت حقوق ماهیانه خود بوده اند.

در عین حال شمار زخمی شدگان این حادثه نیز دستکم ۵۰ نفر اعلام می شود که در میان آنها اعضای پلیس و ارتش نیز به چشم می خورد.

طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است.

کد مطلب 4012004
مریم خرمایی

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