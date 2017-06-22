دعوت برای حضور پرشور کرمانشاهیان در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه از مردم استان برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز امت اسلامی توجه دارند و می دانند و برای کشور های اسلامی یک سنت شده که جمعه آخر ماه مبارک رمضان به فرمان امام بیدار و امام دوراندیش روز قدس نام گذاری شده است. همانگونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) فرمودند: اگر همه مسلمینی که در دنیا الآن هستند که قریب یک میلیارد هستند، همه از خانه بیرون بیایند، فریاد بکنند «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، همین قول برای آن ها مرگ می آورد.

ومقام معظم رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی) در خصوص اهمیت حضور مردم فرمودند:

((هر یک نفری که روز قدس توی خیابان می‌آید، به سهم خود دارد به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش کمک می کند))و طبق وصیت امام علی علیه الاسلام ((وَکُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا)) این فریاد فریادی است بر سر ظالم و امروز اسرائیل نمود آشکاری از ظلم و تعدی و تجاوز در منطقه است، انشاالله همه مردم فهیم و انقلابی استان در راهپیمایی روز قدس همپای دیگر استان های کشور همچون سنوات گذشته حضور داشته باشند و با فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ برآمریکای جنایتکار و عامل صهیونیسم وحامی تروریسم تکفیری انزجار خود را به گوش جهانیان برسانند.