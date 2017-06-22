آمار شرکت در چهارمین آزمون استخدامی/ ۵ تیر آخرین مهلت ثبت نام

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون از عصر دوشنبه ۲۹ خرداد ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شده است و داوطلبان برای ثبت‌نام تا روز دوشنبه ۵ تیر ماه مهلت دارند.

وی تاکید کرد: دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور همزمان با آغاز ثبت‌نام، یعنی از عصر روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۹۶ روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت .

توکلی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه اول تیرماه ۵۱ هزار و ۹۶ داوطلب برای شرکت در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور ثبت‌نام کردند. ظرفیت پذیرش در این دوره آزمون ۱۰ هزار و ۹۶۰ نفر است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به نحوه پرداخت هزینه ثبت‌نام شرکت در این آزمون گفت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود لذا داوطلبان ضرورت دارد پس از پرداخت مبلغ ۳۳۰ هزار ریال (۳۳ هزار تومان) به صورت الکترونیکی و با کارت‌های عضو شبکه شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام کنند.

توکلی ادامه داد: کارت شرکت در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۹۶ روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد و لذا داوطلبان ضرورت دارد از روز سه‌شنبه ۳۱ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه دوم شهریور ۹۶ به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و پس از مشاهده کارت شرکت در آزمون نسبت به دریافت پرینت و همچنین دریافت برگه راهنمای مربوط اقدام کنند.

وی افزود: براساس برنامه پیش بینی شده این آزمون روز جمعه سوم شهریور ۹۶ در تهران و با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه احتمالی، شهرستان محل اقامت فعلی اظهارشده در تقاضانامه ثبت‌نام است.