به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه توسعه، هزینه دارد و باید هزینه‌ توسعه را بپردازیم و اگر این کار را نکنیم، همیشه درجا خواهیم زد، گفت: مادامی که موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را برطرف نکنیم، نمی‌توانیم به رقابت بپردازیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش اعظم این موانع مربوط به خود فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: متاسفانه بخش خصوصی لرستان توجه جدی به مذاکره و لابی‌گری ندارد.

استاندار لرستان با اشاره به وضعیت پیش آمده در مورد کشور قطر و فرصت ایجاد شده برای صادرات محصولات ایران به قطر تصریح کرد: بازار قطر فرصت خوبی است، اما نباید ورود ما به این بازار توام با ریسک باشد.

بازوند با بیان اینکه بازار قطر بازار سختی است، بیان داشت: قبل از هر چیز لازم است موانع پیش روی صادرات استان را برطرف کنیم.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان عنوان داشت: متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم از بازار عراق که به ما نزدیک‌تر است، آنطور که باید و شاید استفاده کنیم؛ این در حالی است که رابطه‌ سیاسی کشور ما به مراتب از کشور ترکیه که سهم قابل توجهی از این بازار دارد، با عراق بهتر است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش دولتی هم البته ما آنچنان که باید، فرایند صادرات را تسهیل نکرده‌ایم.

استاندار لرستان افزود: اگر بخواهیم رویکرد مناسب‌تری به امر صادرات استان داشته باشیم، باید به سمت ایجاد هلدینگ‌های صادراتی برویم و از طریق این هلدینگ‌ها موانع و مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

بازوند به حجم ۸۶ میلیون دلاری صادرات استان در سال ۹۲ اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه تا پایان سال ۹۵ این رقم به ۲۳۵ میلیون دلار رسیده که البته هنوز به هیچ عنوان کافی نیست و باید برای افزایش قابل توجه آن، پیگیر برطرف کردن مشکلات و موانع پیش روی صادرات باشیم.

وی با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر مدیران دولتی و بخش خصوصی بیان داشت: باید به سمتی برویم که مدیران دولتی بتوانند بدون هراس از اَنگ‌ها، با مدیران بخش خصوصی تعامل داشته باشند و مسائل و مشکلات‌شان را برطرف کنند.