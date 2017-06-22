۱۲۶۰ مبلغ به سراسر استان البرز اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سید عباس مسعودی در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر پنجشنبه انجام شد، اظهار کرد: امروز سالروز افتتاح سازمان تبلیغات اسلامی است که به دستور امام خمینی تشکیل و در سال ۶۱ کار خود را رسماً آغاز کرد.

وی با تأکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی اقدامت خوبی در حوزه فرهنگی انجام می‌دهد، گفت: برگزاری مراسم اعتکاف، آموزش قرآن، ترویج فرهنگ قرآن و غیره ازجمله اقداماتی است که این سازمان در دستور کار دارد.

مسعودی ابراز خوشنودی کرد که فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی موردتوجه مقام معظم رهبری قرارگرفته است که این مهم جای افتخار دارد.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز در سال‌های اخیر در حوزه خبری رتبه اول تا سوم را از آن خودکرده است، گفت: این اداره کل اقدام به تشکیل ۶۰ پایگاه فرهنگی برای جوانان و نوجوانان کرده است تا در این پایگاه‌ها به فعالیت‌های فرهنگی پرداخته شود.

وی به برگزاری ۱۸۰ کلاس آموزشی برای نوجوانان و جوانان استان اشاره کرد و گفت: برای کاهش هزینه‌های این اداره از ظرفیت روحانیون مستقر در استان استفاده می‌کنیم.

رشد ۳۰ درصدی اعزام مبلغ به سراسر البرز

مسعودی با اشاره به اعزام یک هزار و ۲۶۰ مبلغ به سراسر استان، گفت: این مهم در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته با رشد ۳۰ درصدی مواجه است.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز اضافه کرد: ۱۹ برنامه فرهنگی، ۲۳ برنامه قرآنی و ۹ برنامه فرهنگی باهدف توانمندسازی فکری اقشار مختلف مردم در استان اجراشده است.

وی در بخش دیگری به اصلاح قرائت معتکفان در ماه مبارک رمضان و اجرای طرح جزء خوانی اشاره کرد و از اجرای طرح قرآنی ۱۴ و ۵۱ باهدف حفظ سوره ملک و واقعه خبر داد و گفت: در این طرح‌ها ۱۱ هزار و ۳۲۴ نفر شرکت کردند.

مسعودی به اهمیت ترویج سبک زندگی قرآنی اشاره کرد و گفت: آموزش سبک زندگی قرآنی و سیره پیامبران می‌تواند یکی از راهکارهای مهم ترویج فرهنگ دینی در جامعه باشد.

اهمیت حضور روحانیون در مساجد

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز در ادامه از شناسایی و احصاء مؤسسات و مراکز قرآنی بدون مجوز خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۸۰ موسسه قرآنی بدون مجوز در استان شناسایی و از آن‌ها برای دریافت مجوز دعوت‌شده است.

وی در بخش دیگری به پرورش استعدادهای درخشان قرآنی در استان اشاره کرد و گفت: نوجوانان داوطلب این برنامه در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند.

مسعودی از پخش دو ویژه‌برنامه تلویزیونی به‌منظور اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد و گفت: در این برنامه‌ها به زندگی شهیدان سامانیان و تمام زاده پرداخته‌شده است.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره کل را اعزام روحانی به مساجد سطح استان اعلام کرد و گفت: وجود روحانیون در مساجد از اهمیت بالایی برخوردار است.