اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان در بیانیه ای اعلام کرد که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، فرهنگیان و دانش آموزان لرستان هم صدا با سایر اقشار جامعه در حمایت از تصمیم مدبرانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با تبعیت از منویات حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در پاسخ به ندای مظلومیت مسلمانان جهان، بالاخص مسلمانان مظلوم فلسطین، با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس فریاد برائت از ظالمان را سرخواهند داد.

در این بیانیه آمده است:

حضور پرشور مردم آزاده و عدالت خواه جهان در روز جهانی قدس امسال با توجه به تحولات گسترده ای که در جهان روی داده فرصت مغتنمی است تا با اتحاد و یکپارچگی جهان اسلام و سایر ملل آزاده، جبهه مستحکمی در برابر دشمنان اسلام و مسلمین تشکیل شود.

مسلمانان و آزادی خواهان جهان باید بدانند که روز قدس حرکت عظیم و توفنده ای است که می رود تا کشتی به گل نشسته استکبار و صهیونیسم جهانی را در میان امواج خروشان خود نابود سازد.

به همین مناسبت فرهنگیان و دانش آموزان عدالت خواه و ظلم ستیز لرستان با درک این حساسیت مهم، همراه با سایر اقشار روزه دار ایران اسلامی با حضور یکپارچه و دشمن شکن در راهپیمایی روز قدس، غریو پیروزی و ندای عدالت خواهی خود را تا سرنگونی رژیم جعلی اسرائیل فریاد خواهند کرد.

شکی نیست که ندای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، مختص به جهان اسلام نیست و آزادیخواهان و آزادگان جهان به ندای انقلاب اسلامی ایران پاسخ مثبت داده و در سراسر دنیا پرچم حمایت از فلسطین و قدس شریف را به اهتزاز در خواهند آورد.