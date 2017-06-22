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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

در حاشیه پنجاه و دومین نمایشگاه هوایی پاریس انجام شد؛

امضای یادداشت تفاهم دو شرکت هواپیمایی ایران و ایرباس فرانسه

امضای یادداشت تفاهم دو شرکت هواپیمایی ایران و ایرباس فرانسه

شرکت هواپیمایی زاگرس ۲۸ فروند هواپیمای جدید خریداری می کند. شرکت هواپیمایی ایران ایرتور نیز یادداشت تفاهمی را در باب خرید ۴۵ فروند هواپیمای ایرباس با این شرکت امضا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی شرکت ایرباس اعلام کرد: این شرکت هواپیماسازی فرانسوی در حاشیه پنجاه و دومین نمایشگاه هوایی پاریس یک یادداشت تفاهم با شرکت هواپیمای زاگرس ایران مبنی بر خرید ۲۸ فروند هواپیمای جدید بین مسئولان دو شرکت امضا کرده است.

همچنین شرکت ایرباس در خبری دیگر اعلام کرد: امروز پنجشنبه در قراردادی که در نمایشگاه هوایی پاریس رونمایی شد،  اعلام کرد: یادداشت تفاهمی را در باب خرید ۴۵ فروند هواپیمای ایرباس از نوع ای ۳۲۰ با شرکت هواپیمایی ایران ایرتور امضا کرده است.

کد مطلب 4012028

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