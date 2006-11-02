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۱۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲

در نشستي در بغداد بررسي شد؛

راههاي مقابله با چالش هاي امنيتي عراق

راههاي مقابله با چالش هاي امنيتي عراق

"نوري المالكي" نخست وزير و "محمود المشهداني" رئيس پارلمان عراق با برگزاري نشستي در بغداد درباره اوضاع عراق و راههاي مقابله با چالش هاي امنيتي اين كشور بحث و تبادل نظر كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا"، دفتر المشهداني در بيانيه اي كه بعد از نشست وي با المالكي منتشر شد، آورده است: دوطرف درباره تدابير دولت عراق براي مقابله با چالش هاي امنيتي و جلوگيري از عمليات ترويستي در اين كشور گفتگو كردند.

اين بيانيه افزود: رئيس پارلمان عراق بر اهميت اجراي تعهدات دولت عراق در قبال ملت، تلاش براي حل و فصل اوضاع امنيتي، برقراري ثبات و مقابله جدي با كانون هاي فساد در اين كشور تاكيد كرد.

براساس اين بيانيه، المالكي و المشهداني بر اهميت مقابله دولت با پيامدهاي اوضاع امنيتي، رويارويي با منابع ايجاد ناآرامي و تامين خدمات عمومي براي مردم عراق تاكيد كردند و رئيس پارلمان عراق حمايت خود از دولت المالكي را بار ديگر مورد تاكيد قرار داد.

دفتر المشهداني دربيانيه خود افزود: نخست وزير عراق در اين ديدار بر اهميت حمايت پارلمان از تلاش هاي دولت براي گسترش امنيت در كشور و تامين زندگي مناسب براي همه عراقي ها تاكيد كرد.

کد مطلب 401203

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