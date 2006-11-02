راههاي مقابله با چالش هاي امنيتي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا"، دفتر المشهداني در بيانيه اي كه بعد از نشست وي با المالكي منتشر شد، آورده است: دوطرف درباره تدابير دولت عراق براي مقابله با چالش هاي امنيتي و جلوگيري از عمليات ترويستي در اين كشور گفتگو كردند.

اين بيانيه افزود: رئيس پارلمان عراق بر اهميت اجراي تعهدات دولت عراق در قبال ملت، تلاش براي حل و فصل اوضاع امنيتي، برقراري ثبات و مقابله جدي با كانون هاي فساد در اين كشور تاكيد كرد.

براساس اين بيانيه، المالكي و المشهداني بر اهميت مقابله دولت با پيامدهاي اوضاع امنيتي، رويارويي با منابع ايجاد ناآرامي و تامين خدمات عمومي براي مردم عراق تاكيد كردند و رئيس پارلمان عراق حمايت خود از دولت المالكي را بار ديگر مورد تاكيد قرار داد.

دفتر المشهداني دربيانيه خود افزود: نخست وزير عراق در اين ديدار بر اهميت حمايت پارلمان از تلاش هاي دولت براي گسترش امنيت در كشور و تامين زندگي مناسب براي همه عراقي ها تاكيد كرد.