جزئیات دستگیری مال خر حرفه ای در قرچک/۲۱۷ دستگاه پخش خودرو کشف شد

سرهنگ علی موسی پور، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بر اساس گزارشات مردمی، وجود یک فرد که اقدام به خرید اموال مسروقه می کرد، به پلیس شهرستان قرچک اطلاع داده شد، اظهار داشت: نیروهای پلیس، بر اساس این گزارش، تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: نیروهای پلیس در کلانتری «زیبا شهر» شهرستان قرچک، پس از بررسی های به عمل آمده و اطلاع از محل این مال خر حرفه ای و با هماهنگی مرجع قضایی، اقدام به دستگیری وی و توقیف اموال مسروقه ای که خریداری کرده بود، نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک افزود: هم اکنون بیش از ۲۱۷ پنل و دستگاه کامل پخش خودرو، تعداد زیادی دوربین فیلمبرداری، لوازم و قطعات خودرو از این فرد کشف و ضبط شده و این مال خر حرفه ای پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

وی گفت: تاکنون تعدادی از مالباختگان برای شناسایی و دریافت اموال مسروقه خود به کلانتری «زیبا شهر» مراجعه کرده اند، از دیگر مالباختگانی که اموال آن ها در سطح شهرستان قرچک و یا جنوب استان تهران به سرقت رفته می توانند با مراجعه به کلانتری «زیبا شهر» ، نسبت به شناسایی اموال خود اقدام کنند.

موسی پور با تاکید بر تعامل پلیس و مردم، گفت: از شهروندان عزیز تقاضا دارم، کوچکترین موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

وی همچنین از رانندگان و مالکان وسائل نقلیه خواست از پارک خودرو در اماکن خلوت خودداری کرده و خودرو را به دزدگیر و سیستم های امنیتی مجهز کنند.