به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با موضوع حسابرسی دیوان محاسبات بر منابع داخلی شهرداری مشهد برگزار شد اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه ارائه گزارش و حقایقی در رابطه با موضوع شیرین انفصال بنده به دلیل انجام تخلف در منابع مالی شهرداری مشهد است.
وی با اشاره به موضوع دریافت حقوق افزود: حقوقهای نجومی بیشتر از همه بر روی دو کلان شهر تهران و مشهد متمرکز شد و انگ متخلف بودن به پیشانی من چسبید. بعد از این ماجرا اتفاقات زیادی آغاز شد و مکاتباتی که از استانداری و وزارت راه و شهرسازی با ما صورت میگرفت، معید همین اخبار بود.
وی ادامه داد: در پی این موضوع پرونده سازیهایی از قبیل پرونده تخلفاتی در وزارت کشور تحت عنوان شکایت استاندار خراسان رضوی مربوط به اینکه شهردار مشهد به مکاتبات شهرداری پاسخ نمیدهد و یکی دیگر در شورای عالی شهرسازی، که شهردار مشهد در وزارت کشور صدایش را بلند کرده است انجام شد.
اگر پولی برداشتهام، دیوان محاسبات بررسی کند
مرتضوی بیان کرد: من با استاندار تماس گرفتم و گفتم تو پدر استان هستی و باید مسائل را در داخل حل کنی، که بعد از آن مشخص شد ظاهرا تقسیم و توزیع صورت گرفته و عدهای ماموریت گرفتهاند تا من را به عنوان یک چهره متخلف معرفی کنند.
وی با بیان اینکه در دیوان محاسبات، آقای میرنجاتی که به عنوان دبیر خانه کلان شهرهای کشور است از تمام زوایای پیدا و پنهان این قضیه خبر دارد و گواهی میدهد ابراز کرد: از یک سال و نیم قبل دیوان محاسبات به استناد ماده ۲ و ۴۲ تقاضای ورود و رسیدگی پیرامون موضوعاتی که فارغ از اصل ۵۵ قانون اساسی است را درخواست کرده و این موضوع در اجلاسیه شهرداران کلان شهر کشور نیز مطرح شد .طبق نظر شورای نگهبان ورود به آن بخش از بودجه شهرداریها که خارج از بودجه عمومی کشور و مصوبات مجلس شورای اسلامی است، خلاف قانون است.
مرتضوی با تاکید به اینکه گردن ما از مو نازکتر است و ما اگر پولی از هر مخزنی برداشت کردهایم، دیوان محاسبات با ما مقابله کند گفت: شهرداریها به واسطه یک قانون خاص اداره میشوند و دیوان محاسبات نباید در امور شهرداریها دخالت کند و در همین خصوص شهرداران کلانشهرها نامهای برای لاریجانی فرستادند.
شورای نگهبان میثاق ملی است
وی تاکید کرد: شورای نگهبان حافظ قانون اساسی است و شاید از من سوال شود چرا در این موضوع سماجت میکنی؟ مگر ما نمیگوییم شورای نگهبان میثاق ملی است؟ پس نباید اجازه بدهیم این میثاق مورد تغییر قرار گیرد و به اعتبار قانون اساسی و مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است.
شهردار مشهد با اشاره به اصل پنجاه و پنج قانون اساسی گفت: دیوان محاسبات به تمامی حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میداند رسیدگی می کند تا هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
مرتضوی ابراز کرد: با اشاره به ماده ۶۵ قانون شهرداریها، هر شهرداری دارای بودجهای که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است، بنابراین بودجه عمومی کشور به تصویب مجلس و بودجه شهرداریها به تصویب انجمن شهر میرسد.
وی ادامه داد: در همین خصوص به رئیس شورای شهر نامهای زدم و شورا طرحی را در صحن علنی مطرح کرد و تایید شد که این طرح در خصوص نظارت به عملکرد مالی شهرداریها و بررسی آن بود.
شهردار مشهد تصریح کرد: با توجه به صراحت اصل ۵۵ قانون اساسی، قانون آیین نامه مالی شهرداریها و بندهای ۳، ۸، ۱۲، ۱۴ و ۳۰ نظارت بر عملکرد شهرداریها اعم از درآمد، هزینههای اموال عمومی و سرمایه و داراییها ، از وظایف شورای اسلامی شهر است و بنابراین شهرداری مشهد فقط در محدوده منابع و اعتبارات بودجه کشور که به شهرداری اختصاص مییابد مجاز به همکاری با دیوان محاسبات کشور است.
وی ادامه داد: قانون اساسی به صراحت بیان کرده است که استانداری وشهرداری موظف به اجرای مصوبات شورای شهر هستند و به استناد ماده ۲، دو ماه انفصال خود را به شعبه تجدید نظر اعتراض کردم و آنهابدون اینکه من را دعوت کنند حکمم را تایید کردند و بعد از این حکم به اتفاق میرنجاتی از عادل آذر وقت گرفتم و گفتم که این کار خلاف اصل قانون ۵۵ قانون اساسی است و او گفت در ماده ۱۴۲ قانون برنامه ششم آمده است.
مرتضوی با تاکید به اینکه انگیزه من این است که از قانون اساسی حمایت کنم گفت: من به اندازه یک جای قبر برای خودم از این شهر برنداشتهام و پس از سه دهه خدمت صادقانه به من ظلم شد و در این بین چه کسی باید پاسخگو باشد؟
وی افزود: پول فرهنگیان کشور غارت شد آنموقع کجا بود دیوان محاسبات؟ در همین انتخابات در قزوین میتینگ میگذاشتند، هزینه آن از کجا میآمد؟ روزنامه ایران تمام منابع و بودجهاش دولتی است و از روز ثبت نام روحانی تبدیل شد به تبلیغات روحانی این پول از کجا هزینه شد؟
شهردار مشهد ابراز کرد: حکم من ابلاغ شد و به دیدن حاکم دیوان محاسبات رفتم. تقاضای احیاء حیثیتی من پذیرفته شده و طبق قانون اجرای حکم و رای متوقف میشود اما بعد از آن متوجه شدم حکم تعلیق من در رسانهها پخش شده است.
به هیچ تشکل سیاسی باج ندادهام
مرتضوی بیان کرد: امروز مصاحبه با علوی استانداری را خواندم که حکم شهردار به شهرداری ابلاغ شده در حالی که هنوز به اجرای حکم به دست من نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه آقای استاندار نامه حکم من محرمانه بود، آقای دیوان محاسبات سند محرمانه را به چه حقی منتشر کردید گفت: بعد از رسانهای شدن حکمم به سراغ عادل آذر رفتم و با نظر او نشست خبری گذاشتم تا توضیح بدهم که چه اتفاقی افتاده است و چه شبکهای علیه ما دست به کار شدهاند.
شهردار مشهد ادامه داد: آیا فقط من مانع حسابرسی شدم یا تمام شهرداریها؟ آیا فقط در مورد منحکم انفصال از خدمت صادر شده یا افراد دیگری هم هستند؟ چه تعبیری برای سربازی که نوکری مردم را میکند، میتوان ارائه داد؟ آیا درست است که یک انسان را لگد مال کنند؟ حال عامه مردم چه برداشتی از یک خدمتگزار دارند؟
مرتضوی تاکید کرد: من همه چیزیم را پای نظام گذاشتم حتی جان و آبرویم را. من مقاومتر از این حرفها هستم اما آنچه به خانواده و مادر پیر من آمد بر هیچکس نگذرد.
وی با بیان اینکه به من میگویند تو سیاسی هستی اظهار کرد: به من نگویید تو سیاسی هستی. من سیاسی هستم یا اینکه به صراحت وزیر نفت اعلام میکند که کسانی که در انتخابات شرکت نکردند نمیتوانند در دولت باشند؟ حال من سیاسی هستم؟
وی افزود: من به هیچ تشکل سیاسی باج ندادهام. من ۲۰ روز مرخصی گرفتم و انقدر بازخواست شدم آیا این آزادی است که شعارش را میدهید؟ اما شما که تمام امکانات دولت در انتخابات برایتان بسیج شد چه پاسخی دارید؟ من سیاسی هستم یا شما که به خاطر سیاست منافع ملی و امنیت کشور را به مخاطره میاندازید؟ حتی معاونان من سیاسی نیستند و در تصمیماتم ذرهای به مسائل سیاسی علاقه ندارم.
شهردار مشهد با بیان اینکه برای هرکسی که در جایگاه شهردار قرار میگیرد دعا میکنم که توانایی و تحمل سختیهای آن را داشته باشد گفت: کار در شهرداری کار پنهانی نیست. سخت ترین کار در شهرداری و متعلق به شهردار است.
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