ترافیک در جاده های استان قزوین سنگین می شود

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح ویژه تعطیلات عید فطر در جاده های مواصلاتی استان قزوین گفت: با توجه به فرارسیدن تعطیلات ویژه عید سعید فطر بسیاری از هموطنان قصد مسافرت به مناطق مختلف کشور را دارند که پیش بینی می شود حجم سفرها پس از ماه رمضان و ایام تعطیلات بشدت افزایش یابد.

وی اضافه کرد: از بعدازظهر امروز پنجشنبه ترافیک سنگینی در محورهای مواصلاتی استان بویژه در محور قزوین به رشت، قزوین به زنجان وقزوین به کرج پیش بینی می شود که در این راستا همه تمهیدات ترافیکی اتخاذ شده تا مشکلی ایجاد نشود.

بیگلری یادآورشد: هماهنگی لازم با مدیریت بحران استان، دادستانی، اداره راه و شهرسازی، جمعیت هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و امداد خودرو انجام شده تا سفری ایمن در این ایام برای هموطنان رقم بخورد.

رئیس پلیس راه استان قزوین اظهارداشت: برای ایمنی راهها و تسهیل در تردد ۷ پاسگاه، هفت ایستگاه پلیس راه و همچنین ۶۰ تیم گشتی پلیس در محورها حضور دارند تا تردد خودروها و مسافران براحتی ممکن شود.

وی گفت: همه چیز مهیاست تا خدمات دهی خوبی به مسافران انجام شود ودر این میان از رانندگان انتظار همکاری داریم.

۴۰ درصد سوانح ناشی از واژگونی است

بیگلری بیان کرد: ۴۰ درصد سوانح استان را واژگونی خودروها تشکیل میدهد که برخی بر اثر خواب آلودگی و برخی بی احتیاطی است لذا از رانندگان انتظار داریم شب قبل استراحت کنند و اول صبح حرکت نکنند بلکه مسیر را به عنوان سفر انتخاب کنند فقط مبدا و مقصد نباشد.

وی اظهارداشت: برخی سوانح ناشی از سرعت غیر مجاز و برخی ناشی از خواب آلودگی است لذا پیشنهاد می شود رانندگان پس از هر دو ساعت رانندگی حدود بیست دقیقه استراحت کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین توصیه کرد تا راننده و سرنشینان عقب کمربند ایمنی را ببندند و از صحبت با تلفن همراه خودداری کنند.

وی اظهارداشت: کسانی که در آزادراهها تردد می کنند در صورت استراحت نباید در لاین اضطراری توقف کنند بلکه در پارکینگ و توقفگاهها میتوانند توقف کنند.

کاهش ۱۶ درصدی سوانح منجر به فوت

بیگلری گفت:درتصادف منجر به فوت ۱۶ نفر در سه ماهه امسال جان باختند که با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شدیم کاهش داشتیم و در مجموع تصادفات فوتی و جرحی ۱۰ درصد کاهش داشتیم

وی در خصوص عوامل کاهش سوانح جاده های در استان اظهارداشت: برخورد جدی و قاطع پلیس با متخلفان و رانندگان پر خطر، رعایت قوانین توسط رانندگان و همکاری همه دستگاهها باعث کاهش سوانح در استان شده است.