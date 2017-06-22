سرانه مصرف آب در استان همدان ۱۶۰ لیتر در شبانه روز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی حسینی بیدار پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جمعیت شهری استان همدان یک میلیون و ۹۷ هزار نفر است، اظهار داشت: این جمعیت به طور کامل تحت پوشش خدمات آب است.

وی بااشاره به اینکه ۲۹ شهر استان همدان از خدمات استفاده می کنند و ۴۱۴ هزار انشعاب آب در استان وجود دارد، گفت: ۱۷۵ حلقه چاه تأمین آب شرب مردم را انجام می دهد.

حسینی بیدار با بیان اینکه ۲ حلقه چشمه و ۲ رشته قنات در استان وجود دارد و ۷۹ باب مخزن نیز فعال است، عنوان کرد: تعداد ایستگاه های پمپاژ ۲۴ باب است و شش مرحله پمپاژ آب در استان همدان صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: ۹۴ میلیون متر مکعب آب شهری در طول سال تولید می شود و ۷۳ میلیون متر مکعب نیز به مصرف می رسد.

وی با بیان اینکه طول شبکه توزیع آب دو هزار و ۵۵۴ کیلومتر است، عنوان کرد: طول خط انتقال آب ۴۵۸ کیلومتر، سرانه تولید ۲۳۰ لیتر در شبانه روز و سرانه مصرف ۱۶۰ لیتر در شبانه روز است.

۷۷۵ هزار نفر از جمعیت استان همدان تحت پوشش خدمات فاضلاب هستند

حسینی بیدار با اشاره به اینکه ۷۷۵ هزار نفر از جمعیت استان همدان تحت پوشش خدمات فاضلاب هستند، گفت: جمعیت تحت پوشش در کشور ۴۵ درصد و در استان همدان ۷۰ درصد است.

وی افزود: ۸ ایستگاه پمپاژ فاضلاب در استان همدان فعال و طول شبکه جمع آوری فاضلای یک هزار و ۳۷۷ کیلومتر و طول خطوط انتقال ۵۹ کیلومتر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه ۸ تصفیه خانه در حال بهره برداری است، یادآور شد: ۱۲ شهر استان همدان دارای انشعاب فاضلاب هستند.

وی همچنین عنوان کرد: علیرغم ۱۴ سال خشکسالی در همدان، بارش باران باعث شد که وضعیت ذخیره آبی استان بهبود یابد.

حسینی بیدار با بیان اینکه ذخیره سد باعث سرریز آن شد، اظهار داشت: برای دقت در مصرف آب و فرهنگ سازی مصرف آب باید تلاش صورت گیرد.

وی در ادامه یادآور شد: در اسدآباد تنش آبی وجود داشت و با تلاش های صورت گرفته، تنش از این شهرستان خارج شد و با حفاری چندین حلقه چاه در اسداباد و سایر اقدامات، هیچ گونه دغدغه در خصوص آب این شهرستان وجود نداشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اعتبارات محدود این شرکت در سال قبل، عنوان کرد: با وجود کمبود اعتبار در شهرهای استان ۱۵ میلیارد تومان تعهدی کار شد.

اجرای خط انتقال در کبودرآهنگ به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیاز دارد

وی اضافه کرد: اجرای خط انتقال در کبودرآهنگ به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیاز دارد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

حسینی بیدار با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ لیتر در ثانیه آب از سد سرابی تویسرکان برداشتمی شود، عنوان کرد: برداشت آب از این سد با ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان تأکید کرد: نیروگاه به ۶۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب نیاز داشت که این اقدام صورت گرفت و در طول چند ماه میزان تولید پساب برای نیروگاه از ۲۰۰ به ۶۰۰ لیتر رسید.

سیدهادی حسینی بیدار با بیان اینکه هفته اول تیرماه در کشور هفته صرفه جویی است، گفت: شرکت آب و فاضلاب به طور مستقیم اشتغال ایجاد نمی کند اما زیرساخت ها را برای ایجاد اشتغال در استان فراهم می کند.

۸۰ درصد مردم همدان الگوی مصرف آب را رعایت می کنند

وی ادامه داد: ۸۰ درصد مردم همدان الگوی مصرف آب را رعایت می کنند که باید تلاش شود رعایت این الگو به ۱۰۰ در صد برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اینکه برای تولید یک لیتر در ثانیه آب به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، عنوان کرد: تولید آب در استان در گذشته یک هزار و ۹۰۰ لیتر در ثانیه بود که به یک میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در ثانیه رسیده است.

وی از رعایت تمام استانداردها در تولید آب استان خبر داد و افزود: نیروهایی که در آزمایشگاه فعالیت می کنند، همگی متخصص هستند.

حسینی بیدار با بیان اینکه ۶ درصد آب استان در بخش آب شرب شهری و روستایی مصرف می شود، گفت: ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی و دو درصد در بخش صنعت مصرف می شود.

وی با اشاره به بدهی ۱۴ میلیارد تومانی مشترکین به شرکت آب و فاضلاب استان، گفت: پرداخت قبوض الکترونیک در استان اجرایی شده و ۹۸.۶ درصد قبوض به صورت غیرحضوری پرداخت می شود.