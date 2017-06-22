سفر ۵۳۰ هزار زائر از مرز مهران به عتبات عالیات در بهار امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد محمدی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۵۳۰ هزار زائر از مرز بین المللی مهران به عتبات عالیات سفر کردند.

وی افزود: از این تعداد ۲۳۰ هزار نفر زائر ایرانی و ۲۰۰ هزار نفر نیز مسافر خارجی بودند که از مرز بین المللی مهران به داخل و خارج از کشور تردد داشته اند.

محمدی عنوان کرد: بیشتر زائران این کاروان ها برای نخستین بار به عراق و زیارت بارگاه مطهر ائمه اطهار مشرف شدند و برای سفر به این اماکن مقدس مرز رسمی و بین المللی مهران را انتخاب کرده اند.

وی اظهار داشت: تردد زائران در این ماه به علت تقارن با ماه مبارک رمضان کمتر بود که این آمار در ماه های بعدی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد.