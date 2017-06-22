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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

مدیر پایانه مرزی مهران خبر داد:

سفر ۵۳۰ هزار زائر از مرز مهران به عتبات عالیات در بهار امسال

سفر ۵۳۰ هزار زائر از مرز مهران به عتبات عالیات در بهار امسال

ایلام-مدیر پایانه مرزی مهران از سفر ۵۳۰ هزار زائر از مرز مهران به عتبات عالیات در سه ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد محمدی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۵۳۰ هزار زائر از مرز بین المللی مهران به عتبات عالیات سفر کردند.

وی افزود: از این تعداد ۲۳۰ هزار نفر زائر ایرانی و ۲۰۰ هزار نفر نیز مسافر خارجی بودند که از مرز بین المللی مهران به داخل و خارج از کشور تردد داشته اند.

محمدی عنوان کرد: بیشتر زائران این کاروان ها برای نخستین بار به عراق و زیارت بارگاه مطهر ائمه اطهار مشرف شدند و برای سفر به این اماکن مقدس مرز رسمی و بین المللی مهران را انتخاب کرده اند.

وی اظهار داشت: تردد زائران در این ماه به علت تقارن با ماه مبارک رمضان کمتر بود که این آمار در ماه های بعدی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 4012045

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