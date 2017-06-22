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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

مسئول ستاد اقامه نماز جمعه طبس:

نماز عید فطر در آستان حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس اقامه می شود

نماز عید فطر در آستان حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس اقامه می شود

طبس - مسئول ستاد اقامه نماز جمعه طبس از برگزاری نماز عید سعید فطر در آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس خبر داد و گفت: این نماز به امامت حجت الاسلام مهاجریان اقامه می شود.

سید احمد حقانی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری نماز عید سعید فطر در شهرستان گفت: در این جلسه مقرر شد نماز عید فطر در جوار آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم (ع) در ساعت ۷ صبح روز عید فطر به امامت امام جمعه شهرمان؛ حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان مقدم برگزار شود.

وی افزود: پس از یک ماه روزه داری و بندگی خداوند متعال، مردم انقلابی طبس یک بار دیگر شور وحدت و همدلی را به نمایش می گذارند.

وی بیان داشت: شکوه و عظمت نمازهای عید سعید فطر یکی از ناب ترین صحنه های همبستگی و اتحاد مسلمانان در هر کشور و شهری است.

حقانی ثانی با بیان اینکه عید فطر یکی از شعائر دینی است، افزود: عید سعید فطر وحدت اسلامی را متجلی کرده و عظمت مسلمانان را در جهان به تصویر می کشد.

مسئول ستاد اقامه نماز جمعه تصریح کرد: این مراسم همانند سال های گذشته و با حضور خیل گسترده مردم مومن و ولایتمدار طبس در آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) برگزار خواهدشد.

حقانی در ادامه گفت: نهاد امامت جمعه، آستان حسین بن موسی الکاظم (ع)، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی و سپاه در برگزاری این مراسم همکاری دارند.

کد مطلب 4012050

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