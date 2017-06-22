نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی منش ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از تصویب طرح های نماد و دستگیری محکومین متواری و ابلاغ وظایف دستگاههای مسئول به ایشان خبر داد.

این مسئول قضایی بیان داشت: با توجه به اهمیت مسائل پیشگیرانه همزمان با آغاز آیین های گرامیداشت هفته قوه قضاییه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به ریاست حضرت حجت الاسلام اکبری رئیس کل محترم دادگستری کل استان هرمزگان تشکیل و با توجه به اهمیت دو مقوله لزوم اجرای سریع و قاطع احکام و همچنین صیانت از دانش آموزان در معرض خطر آسیب های اجتماعی دو طرح مذکور در شورا تصویب و جهت اجرا به ادارات مسئول ابلاغ شد.

وی با اشاره به اهمیت امر پیشگیری و نقش آن در کاهش وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، شورای پیشگیری از وقوع جرم را عالی ترین مرجع تصمیم گیری و هماهنگی کننده برای اجرای برنامه های پیشگیرانه در استان ذکر کرد و گفت: خوشبختانه با وفاق و همکاری موثری که بین دستگاههای ذی مدخل در استان وجود دارد برنامه های پیشگیرانه در استان با نظام بندی بهتری نسبت به سالیان قبل در حال اجرا بوده که در بسیاری از سرانه های ارتکاب جرم تاثیر و مثبت و مفیدی بجا گذارده است.