عملیات موشکی سپاه گوشه کوچکی از عزم جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه ای که با حضور جمعی از مسئولان عالی قضایی پیرامون اقدامات داعش در کشور تشکیل شده بود، عملیات موشکی لیله القدر و به هلاکت رسیدن تعداد زیادی از اعضای موثر و نیروهای داعش در دیرالزور را نمایش گوشه ای از اقتدار دفاعی کشور و توان و عزم جدی جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم دانست و با اشاره به اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این عملیات ضد تروریستی تصریح کرد: این اقدام بجا از سوی نیروهای عزیزوافتخارآفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گوشه بسیار کوچکی از عزم و اراده پولادین جمهوری اسلامی برای مبارزه با تروریسم را به نمایش گذاشت و ما امیدواریم که تروریستها و حامیان بین المللی و منطقه ای آنها این پیام روشن را به درستی دریافت کرده باشند که تلاش حقیرانه شان برای ناامن سازی کشوری که در منطقه از بالاترین سطح امنیت و ثبات برخوردار است، پاسخهای جدی و کوبنده ای در پی خواهد داشت و توصیه ما این است که تلاش نکنند با اقداماتشان، جمهوری اسلامی را در عرصه دفاعی محک بزنند زیرا گاهی این محک زدن، هزینه های بسیار گزافی برایشان خواهد داشت.

رئیس دستگاه قضا و عضو شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران به عنوان یکی از قربانیان برجسته تروریسم در جهان، همواره سردمدار مبارزه با این پدیده شوم بوده است، اظهار کرد: یکی دیگر از پیامهای مهم اقدام اخیر برادران مجاهدمان در سپاه، نمایش گوشه ای از عزم جدی جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم بود که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به واکنشهای مردمی به اقدام موشکی سپاه، همگرایی و همصدایی قشرهای مختلف مردم با دیدگاههای گوناگون در حمایت از این اقدام مقتدرانه را ناشی از بصیرت بالای آحاد جامعه در مورد مسائل مرتبط با امنیت و منافع ملی دانست و خاطرنشان کرد: همگی باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم و فراموش نکنیم که امروز، اقتدار و امنیت این کشور در گرو حضور مردم، رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و توان دفاعی متکی به ایمان و اخلاص است. امیدواریم مردم با حضور حماسی خود در راهپیمایی روز قدس نیز، بار دیگر انسجام و همبستگی خود در برابر دشمن را نشان دهند و پیام محکم خود را ضمیمه اقدام اخیر سازند تا تروریستها و حامیانشان با چهره واقعی تری از اقتدار ایران آشنا شوند.