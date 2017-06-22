به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در پاسخ به حوادث تروریستی تهران مواضع داعش در سوریه را مورد هدف موشک قرارداد، تشکر کرد.

وی به ‌پیش‌بینی‌ها اصل ۱۷۲ قانون اساسی در خصوص جرائم خاص نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد و گفت: این جرائم در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز مهم‌ترین وظیفه نیروهای مسلح را تأمین امنیت کشور و برقراری نظم عمومی دانست و گفت: جرائم نیروهای مسلح در دادگاه‌های نظامی به دلیل حفظ اسرار موردبررسی قرار می‌گیرد.

حسینی به قاطعیت در برخورد با جرائم نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: بی‌نظمی و هرج‌ومرج در نیروهای مسلح به امنیت کشور خدشه وارد می‌کند به همین منظور در برخورد با جرائم نیروهای نظامی و انتظامی قاطعیت بیشتری به خرج داده می‌شود.

رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح توسط قاضی اختصاصی

به گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح باید توسط قاضی مطلع به مقررات نیروهای نظامی و انتظامی انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات قضایی نباید به مأموریت اصلی و اقتدار نیروهای مسلح خللی وارد کند، گفت: در دادگاه‌های نظامی به جرائم خاص نیروهای نظامی و انتظامی رسیدگی می‌شود حال اگر متهم جرمی عمومی نیز انجام داده باشد به دلیل سهولت در رسیدگی جرم عمومی نیز در دادگاه نظامی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

حسینی با اشاره به‌فرمان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت: طبق دستور امام راحل و رهبری به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات هرچند نظامی نیستند نیز در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز در بخش دیگری به آیین دادرسی کیفری جدید مصوبه سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: این قانون که در سال ۹۴ مورد بازبینی قرارگرفته است در حال حاضر در دانشکده‌های نظامی تدریس می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ضابطان سازمان قضایی نیروهای مسلح با ضابطان دادگستری فرق دارند، گفت: مأموران دژبانی، حفاظت اطلاعات و نیروهای بازرسی نیروهای مسلح نقش ضابطان این سازمان را بر عهده‌دارند.

برگزاری ۱۴ کارگاه آموزش برای نیروهای مسلح البرز

به گفته حسینی شیوه احضار نیروهای مسلح به دادگاه نیز متفاوت بوده و آن‌ها از محل خدمت خود به دادگاه احضار می‌شود و احضاریه به محل مسکونی آن‌ها ارسال نمی‌شود.

وی در بخش دیگری به تشکیل شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: زیرمجموعه شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح کارگروه‌های تخصصی برگزار می‌شود که در این کارگروه‌ها مباحث مختلفی آموزش داده می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز با تأکید بر اینکه تخلفات و جرائم نیروهای مسلح در حد نگران‌کننده‌ای نیست، گفت: از ارائه آمار معذوریم زیرا ارائه آمار جرائم آثار مخربی دارد و ممکن است امنیت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

حسینی با اشاره به اینکه بازدیدهای میدانی از یگان‌های نظامی در استان به‌صورت مستمر انجام می‌شود، گفت: در سه‌ماهه سال جاری ۱۴ کارگاه آموزشی برای نیروهای مسلح برگزار و در این کارگاه‌ها سه هزار و ۸۷۲ نفر آموزش‌دیده‌اند.

وی در بخش دیگری به ارتقای حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در کارگاه‌های آموزشی حقوق شهروندی به‌صورت ویژه موردتوجه قرار خواهد گرفت.

کاهش ۱۰ درصدی ورودی پرونده‌های نظامی در البرز

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز با تأکید بر اینکه آمار جرائم نیروهای مسلح هرسال رو به کاهش است، این مهم را ناشی از جدی گرفتن مسئله مهم آموزش دانست.

حسینی با تأکید بر اینکه آمار ورودی پرونده به دادگاه‌های نظامی استان ۱۰ درصد کاهش داشته است، گفت: برخی جرائم نیز ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی بابیان اینکه پرونده‌های فرار از خدمت استان در حالی سه هزار و ۷۰۰ پرونده اعلام می‌شود که پرونده‌های واقعی استان به ۴۵۰ مورد می‌رسد، گفت: پرونده برخی سربازان فراری که بیرون از استان هستند نیز برای سهولت در امر رسیدگی به استان ارسال می‌شود درحالی‌که میزان پرونده‌های واقعی فرار از خدمت در البرز به ۴۵۰ مورد می‌رسد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز با تأکید بر اینکه تعداد نیروهای مسلح در استان رو به افزایش است، گفت: میزان و نوع جرائم در نیروهای مسلح متفاوت است.