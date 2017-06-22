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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

تشییع ۳ شهید مدافع حرم حضرت زینب در ری/راه شهدا ادامه دارد

تشییع ۳ شهید مدافع حرم حضرت زینب در ری/راه شهدا ادامه دارد

ری- سه شهید مدافع حرم در شهرستان ری تشییع شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین پیکرهای پاک سه شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) از تیپ فاطمیون، همزمان با روز پنج شنبه، اول تیر ماه با حضور مردم همیشه درصحنه و روزه دار شهرستان ری و برخی از مسئولان برگزار شد.

این شهیدان در مبارزه با گروه های تروریستی و تکفیری در سوریه به شهادت رسیده بودند.

شهیدان «جواد حیدری» ، «ذبیح الله غلامی» و «علی جان فتحی»  از میدان شهرری (عبدالعظیم) آغاز شد و به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تشییع و در این حرم شریف طواف داده شدند.

پیکر پاک این شهیدان بعد از اقامه نماز میت  برای خاکسپاری در قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س) منتقل شده و در کنار همرزمان شهیدشان به خاک سپرده شدند.

حسن مولایی، یکی از افرادی که در تشییع پیکر این شهدا حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر بر ادامه راه شهدا تاکید و کرد و افزود: راه نورانی شهدا همواره ادامه خواهد داشت.

وی گفت: اگر امروز امنیت و آرامش داریم به برکت جانفشانی این شهدای دلیر و پیروزی از مکتب اسلام و تبعیت از ولایت فقیه است، تا زمانی که در راه مقاومت حرکت کنیم، شکست نخواهیم خورد.

این شهروند ری، اضافه کرد: رمز پیروزی انقلاب اسلامی، اتحاد حول محور ولایت فقیه است.

کد مطلب 4012056

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