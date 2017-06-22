اعتبارات عمرانی شهرداری آبدانان ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عسگری گفت: با توجه به ضرورت ایجاد نشاط اجتماعی در سطح شهر آبدانان اعتبارات عمرانی امسال شهرداری این شهر ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: شهر آبدانان به عنوان نماد و پیشانی این شهرستان از نظر فضاهای سبز، مبلمان شهری، توسعه زیرساخت ها و اصلاح و ترمیم معابر و خیابان های عمومی با مشکلات زیادی روبرو است که رفع همه این نواقص نیازمند توجه مدیران بالادستی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: به علت نبود طرح شبکه فاضلاب شهری و هدایت شیرابه های مضر به بیرون از محیط شهر، خطر آلودگی و توسعه امراض عفونی و خطرناک در آینده سلامت شهروندان را تهدید می کند.