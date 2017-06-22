تهران ۲۲۰هزار معتاد دارد/دستگیری ۱۴هزارعامل تولید موادمخدر در۲ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسدی با بیان این مطلب افزود: در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی اتحادیه اروپا آمده است که هر هفته یک مواد جدید صنعتی ساخته و به بازار افزوده می‌شود، همچنین براساس گزارش دفتر UNODC در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۳۵۰ نوع مواد صنعتی در دنیا شناخته شده بود که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۵۰ و در سال ۲۰۱۵ به ۵۵۰ الی ۶۰۰ نوع رسیده است؛ در واقع این مواد هر ساله در حال افزایش هستند.

وی ادامه داد: مواد مخدر صنعتی جدید ناشناخته هستند و به دلایلی همچون مضرات نامشخص، قرار نگرفتن جزو مصادیق قانونی،‌ داشتن اسامی جوان پسند و غریبانه‌،‌ قیمت پایین و تولید راحت موجب می‌شوند که آینده مواد مخدر به آینده‌ای صنعتی تبدیل شود، موادی که مصرف آنها بسیار خطرناک است.

اسدی اظهار کرد: توجه به حوزه پیشگیری از اعتیاد جزو اولویت‌های نخست کشورمان در عرصه مبارزه با مواد مخدر است و اگر نتوانیم با اطلاع‌رسانی درست جوانان را نسبت به خطرات و تهدیداتی که مواد مخدر صنعتی دارند، آگاه کنیم، موفق نخواهیم شد.

وی با اشاره به موضوع اعدام ها گفت: مدتی است که مجلس شورای اسلامی بحث حذف اعدام‌ها را مطرح می‌کند، این امر موجب دلسردی دستگاه‌های مقابله‌ای خواهد شد؛ چرا که در فرامین و دستورات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصوبات شورای امنیت ملی به دستگاه‌های مقابله‌ای دستور اکید داده شده است که به شدت و حدت با قاچاقچیان و باندهای قاچاق مواد مخدر مقابله شود، در صورتی که حذف اعدام، از آن شدت و حدت می‌کاهد و کار نیروی انتظامی را سخت‌تر خواهد کرد، خبر حذف اعدام حتی موجب خوشحالی قاچاقچیان و جری‌تر شدن آنان شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران افزود: کشور ایران قربانی مواد مخدر صنعتی شده است؛ زیرا این مواد اکثرا در کشورهای اروپایی تولید می‌شود.

اسدی تصریح کرد: کشورهای اروپایی همانطور که انتظار دارند جمهوری اسلامی ایران از ورود مواد مخدر از کشور افغانستان به اروپا جلوگیری کند، در مقابل ما هم انتظار داریم اروپائیان مانع از قاچاق مواد صنعتی به کشورمان شوند.



دستگیری ۱۳ هزار و ۹۳۱ عامل تهیه و توزیع مواد مخدر در تهران

وی در ادامه به اقدامات استان تهران در دو ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۱۳ هزار و ۹۳۱ تن از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر شدند و ۶ تن مواد مخدر کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب شاهد کاهش ۶ و ۱۹ درصدی در این موارد بودیم، البته دلیل این کاهش، افزایش کشفیات در سه استان شرق کشور توسط نیروی انتظامی است.

وی گفت: انهدام ۳۲ باند قاچاق مواد مخدر و ۱۲ لابراتوار تولید شیشه، رشد ۲۰ درصدی کشف شیشه، جمع‌آوری دو هزار و ۴۸۳معتاد و پذیرش هزار و ۴۲۱ نفر از آنان در مراکز اقامتی میان مدت و مراکز ماده ۱۶ استان، انجام ۱۸ هزار و ۶۹۵ عملیات مقابله با مواد مخدر را از دیگر اقدامات استان در حوزه مقابله با عرضه است.

اسدی اظهار کرد: استان تهران طبق ارزیابی عملکرد معاونت مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر در دو ماهه نخست امسال، جزو رتبه های اول در بخش مقابله با عرضه بوده است.

وی استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و سمن‌ها به منظور ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان از اعتیاد با همراهی خیرین، برگزاری دوره‌های آموزشی فرزندپروری و مهارت‌های زندگی برای خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه در دانشگاه‌ها، پادگان‌های نظامی و کارگاه‌های صنعتی، اطلاع‌رسانی به آرایشگاه‌ها و سالن‌های بدنسازی نسبت به خطرات مصرف شیشه و مواد نیروزا، فعال‌سازی مجمع خیرین، شناسایی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعلام آمادگی ۲۰۰ سمن در شبکه‌سازی سمن‌ها، ارائه خدمات به مادران معتاد در دو مرکز مادر و کودک در مناطق ۱۵ و ۲۲ تهران هر کدام با ظرفیت ۱۰۰ نفر و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد را از جمله اقدامات شورا در حوزه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد برشمرد.



تهران ۲۲۰ هزار معتاد دارد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه براساس برآوردها تهران ۲۲۰ هزار معتاد دارد، گفت: از این رقم هشت هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار نفر از آنان معتاد متجاهر هستند و در تهران حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۵۰۰ نفر معتاد متجاهر زن وجود دارد.

اسدی با اشاره به اینکه در ابتدای کار دولت تدبیر و امید ظرفیت نگهداری و درمان معتادان متجاهر در استان تهران تنها حدود ۴۰۰ نفر بود خاطرنشان کرد: این آمار با اقدامات انجام شده در سال ۹۵ به ۸ هزار نفر افزایش یافت و سعی داریم این رقم را تا پایان سال به ۱۲ هزار نفر افزایش دهیم.