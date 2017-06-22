تدارک ۴۹۵ پایگاه برای جمع آوری زکات فطریه در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی در نشست اعضای شورای زکات استان بیان کرد: بر اساس مجوز های صورت گرفته از سوی ستاد زکات استان ، کمیته امداد، بهزیستی و چند موسسه خیریه دیگر امسال اقدام به جمع آوری زکات فطریه خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با اشاره به اینکه سازمانهایی که اقدام به جمع آوری زکات فطریه خواهند کرد حتما باید هماهنگی لازم را با هم داشته باشند و جمع آوری به صورت برنامه ریزی شده و با اخذ مجوز باشد، تصریح کرد: با گروه ها و افرادی که بدون اخذ مجوز قصد جمع آوری فطریه را داشته باشند برخورد خواهد شد.

دبیر شورای زکات استان ایلام تصریح کرد: بر اساس تصمیم ستاد زکات استان نصب آرم مخصوص ستاد زکات استان بر روی صندوق های جمع آوری زکات ضروری بوده و در این زمینه به تعداد لازم کارتن پلاست های مخصوص تهیه شده و در اختیار متولیان جمع آوری زکات قرار گرفته است.

رضایی با بیان اینکه متولیان جمع آوری زکات باید هنگام جمع آوری فطریه کارت مخصوص خود را که توسط دبیرخانه شورای زکات صادر شده با خودشان همراه داشته باشند، تصریح کرد: در این زمینه چنانچه معیارهای در نظر گرفته شده رعایت نشود با افراد بدون مجوز و سودجو توسط نیروی انتظامی برخورد جدی خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با اشاره به نحوه هزینه کرد زکات فطریه و اینکه پرداخت و مصرف هدفمند زکات از دغدغه های جدی این نهاد است، بیان کرد: در این زمینه خانواده های نیازمند واقعی شناسایی شده و زکات فطریه بلافاصله پس از جمع آوری در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

دبیر ستاد زکات استان ایلام به دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده برای جمع آوری زکات در این استان اشاره کرد و گفت: تعداد ۴۹۵ پایگاه برای جمع آوری زکات فطریه در استان ایلام در نظر گرفته شده، ۶۷۰ صندوق نیز با آرم مخصوص ستاد زکات تهیه شده و حدود ۶۵۰ نفر نیز به عنوان عوامل زکات، اقدام به جمع آوری زکات فطریه خواهند کرد.