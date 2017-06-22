رشید پارسائی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مهمترین پیام روز جهانی قدس حمایت از مظلوم است، اظهار داشت: این ابتکار جالب حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس پیام های روشن و محکمی برای دشمنان دارد.

وی افزود: وحدت و همدلی مردم کشورهای اسلامی و پایداری یکپارچه جهان اسلام در برابر استکبار جهانی از آرمان های امام راحل (ره) در نامگذاری این روز بود.

فرماندار مهرستان بیان داشت: روز جهانی قدس متعلق به همه افراد آزاد اندیش است و امسال در روز قدس همه مسلمانان جهان به ویژه کشور عزیزمان ایران، با حضور گسترده و باشکوه خودشان پیامی به مراتب سخت تر و کوبنده تر از حمله موشکی به داعش و استکبار جهانی خواهند داد.

وی خاطر نشان کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس در مهرستان نیز از محل مسجد جامع اهل سنت این شهر تا بوستان لاله جنب دادگستری برگزار می شود.