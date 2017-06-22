  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

فرماندار مهرستان:

مهمترین پیام روز جهانی قدس حمایت از مظلوم است

مهمترین پیام روز جهانی قدس حمایت از مظلوم است

مهرستان - فرماندار شهرستان مهرستان گفت: مهمترین پیام روز جهانی قدس حمایت از مظلومان جهان است.

رشید پارسائی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مهمترین پیام روز جهانی قدس حمایت از مظلوم است، اظهار داشت: این ابتکار جالب حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس پیام های روشن و محکمی برای دشمنان دارد.

وی افزود: وحدت و همدلی مردم کشورهای اسلامی و پایداری یکپارچه جهان اسلام در برابر استکبار جهانی از آرمان های امام راحل (ره) در نامگذاری این روز بود.

فرماندار مهرستان بیان داشت: روز جهانی قدس متعلق به همه افراد آزاد اندیش است و امسال در روز قدس همه مسلمانان جهان به ویژه کشور عزیزمان ایران، با حضور گسترده و باشکوه خودشان پیامی به مراتب سخت تر و کوبنده تر از حمله موشکی به داعش و استکبار جهانی خواهند داد.

وی خاطر نشان کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس در مهرستان نیز از محل مسجد جامع اهل سنت این شهر تا بوستان لاله جنب دادگستری برگزار می شود.

کد مطلب 4012075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها