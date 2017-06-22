برخورد اتوبوس با ۲ دستگاه سواری در محور قم-تهران/۴ نفر مصدوم شدند

سرهنگ محمدرضا محمودوند، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که یک دستگاه اتوبوس با ۲ دستگاه خودرو در محور تهران- قم برخورد کرده است، اظهار داشت: این اتوبوس از اراک به سمت تهران در حرکت بود که این حادثه رخ می دهد.

وی اضافه کرد: اتوبوس مذکور به یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو برخورد کرد و در این حادثه ۴ نفر به بیمارستان هفتم تیر شهر ری منتقل شدند.

جانشین پلیس راه غرب استان تهران اضافه کرد: به علت تسریع در عملیات انتقال مصدومین به بیمارستان از امداد هوایی در این سانحه بهره گیری شد.

وی گفت: بنده در بیمارستان حاضر شدم و از مصدومین عیادت کردم، حال ۳ نفر از آن ها مساهد است و به زودی مرخص خواهند شد.

بر اساس این گزارش، حادثه فوق در محور قم به تهران تیر برق ۲۱۳ ، حوالی شهر «حسن آباد» از توابع شهرستان ری رخ داد.