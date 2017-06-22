به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل تصریح کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان استان در اولویت کاری دولت است.

وی افزود: یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت، حوزه ICT است که با استقرار پارک علم و فناوری در استان تحرکاتی در این حوزه مشاهده می‌شود.

استاندار اردبیل تأکید کرد: از سویی اجرای طرح تکاپو در استان می‌تواند فرصت‌های شغلی برای جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دنبال داشته باشد.

رئیس کارگروه اشتغال استان با اشاره به فعالیت شرکت‌هایی در این حوزه در خود استان ادامه داد: انتظار می‌رود شرکت‌هایی از این دست مورد حمایت قرار گرفته و ادارات نیازمندی‌های ICT خود را از محل تولیدات این شرکت‌ها تأمین کنند.

خدابخش متذکر شد: شرکت‌های بومی استان در شورای فنی و اعتباری ۲۰ امتیاز دارند که می‌توان این امتیازات را به بخش ICT نیز توسعه داد.

وی با بیان اینکه شاه کلید توسعه استان تغییر دیدگاه‌ها و قدم برداشتن در راستای فن‌آوری‌های روز است، اضافه کرد: به عنوان مثال کشاورزی در اردبیل همچنان به شکل سنتی بوده و تولید و فروش سنتی ارزش‌افزوده چندانی ندارد.

استاندار اردبیل تأکید کرد: ضروری است از اشتغال ICT در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی و گردشگری استفاده کرد و در سال‌های آتی با برنامه هدفمندی برای اشتغال این حوزه گام برداشت.