روز قدس به همه مردم جهان تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری، با بیان اینکه مردم فلسطین و روز قدس به یک ملت و یا برهه‌ای از تاریخ تعلق ندارد، اظهار داشت: روز قدس متعلق به همه آزادمردان و آزاداندیشانی است که با استکبار و دولت‌های استکباری مبارزه می‌کنند.

وی با اشاره به فرمان ماندگار امام عظیم‌الشأن مبنی بر نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به روز قدس، عنوان کرد: روز قدس روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین است و روز تجدید میثاق با آرمان‌های امام و مقام معظم رهبری، که همه مردم ایران با حضور در راهپیمایی بزرگ این روز، حمایت خود را از مظلومان جهان اعلام خواهند کرد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای گرفتن انتقام خون شهدای ترور از داعش، قدردانی کرد و گفت: بعد از سفر ترامپ به عربستان، یکبار دیگر شاهد ترویج سلاح کشتار جمعی آمریکا در منطقه هستیم که آرزومندیم به برکت ماه مبارک رمضان و قرآن، شر همه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به خودشان برگردد.

وی در پایان سخنان خود گفت: در خصوص انتخابات بیست و نهم اردیبهشت سال جاری در شهرستان قائم شهر هیچ مسئله امنیتی بوجود نیامد و از همه دست‌اندرکاران برای برگزاری انتخابات سالم در شهرستان تشکر می کنم.