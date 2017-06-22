به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، «جان ساورز» رئیس سابق «ام آی ۶» دستگاه جاسوسی انگلیس در پنلی که برای بررسی تهدید های امنیتی غرب و رژیم صهیونیستی برگزار شد از تل آویو خواست تا در روابط بین المللی خود رویکردی عملگرایانه اتخاذ کند.

در همین راستا وی گفت: اگرچه حماس در برخورد با اسرائیل رفتاری خصمانه داشته است اما این گروه کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و باید این واقعیت را پذیرفت.

وی در عین حال به کشورهای غربی هشدار داد که در اتحاد با عربستان سعودی علیه ایران هوشیار باشند.

ساورز در این باره گفت: ایران در مقایسه با عربستان سعودی از چشم انداز بهتری برخوردار است. آمریکا و اتحادیه اروپا نمی‌خواهند به کشوری متعهد باشند که در ایجاد اصلاحات شکست خورده و در تقابل با ایرانی قرار دارد که در حال سر برآوردن به عنوان قویترین کشور منطقه است.

وی در عین حال از زوال نقشی که آمریکا در رهبری جهان و متحدینش دارد به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی پیش رو یاد کرد.

ساورز در این باره گفت: انتقادهایی نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارم اما ترامپ مشکل اصلی نیست. واقعیت این است که آمریکا از نتیجه جنگ عراق و افغانستان ناامید شده و در عین حال بحران اقتصادی یک دهه گذشته و مشکلات جهانی سازی، اغلب جمعیت آمریکا را به عقب نشینی واداشته است.