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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

رئیس سابق دستگاه جاسوسی انگلیس:

ایران در حال تبدیل شدن به بزرگترین قدرت منطقه‌ای است

ایران در حال تبدیل شدن به بزرگترین قدرت منطقه‌ای است

رئیس سابق سرویس اطلاعاتی انگلیس به کشورهای غربی هشدار داد در اتحاد با عربستان هوشیار باشند چرا که آینده ایران در مقام مقایسه از چشم انداز بهتری برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، «جان ساورز» رئیس سابق «ام آی ۶» دستگاه جاسوسی انگلیس در پنلی که برای بررسی تهدید های امنیتی غرب و رژیم صهیونیستی برگزار شد از تل آویو خواست تا در روابط بین المللی خود رویکردی عملگرایانه اتخاذ کند.

در همین راستا وی گفت: اگرچه حماس در برخورد با اسرائیل رفتاری خصمانه داشته است اما این گروه کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و باید این واقعیت را پذیرفت.

وی در عین حال به کشورهای غربی هشدار داد که در اتحاد با عربستان سعودی علیه ایران هوشیار باشند.

ساورز در این باره گفت: ایران در مقایسه با عربستان سعودی از چشم انداز بهتری برخوردار است. آمریکا و اتحادیه اروپا نمی‌خواهند به کشوری متعهد باشند که در ایجاد اصلاحات شکست خورده و در تقابل با ایرانی قرار دارد که در حال سر برآوردن به عنوان قویترین کشور منطقه است.

وی در عین حال از زوال نقشی که آمریکا در رهبری جهان و متحدینش دارد به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی پیش رو یاد کرد.

ساورز در این باره گفت: انتقادهایی نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارم اما ترامپ مشکل اصلی نیست. واقعیت این است که آمریکا از نتیجه جنگ عراق و افغانستان ناامید شده و در عین حال بحران اقتصادی یک دهه گذشته و مشکلات جهانی سازی، اغلب جمعیت آمریکا را به عقب نشینی واداشته است.

کد مطلب 4012098
مریم خرمایی

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