  1. استانها
  2. اردبیل
۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

مدیرکل تعاون و کار اردبیل:

اعتبارات سال ۹۵ بخش مشاغل خانگی اردبیل جذب شد

اعتبارات سال ۹۵ بخش مشاغل خانگی اردبیل جذب شد

اردبیل – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از جذب کامل اعتبارات سال گذشته بخش مشاغل خانگی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل تصریح کرد: اعتبارات با همکاری بانک صادرات و پیگیری مدیران استانی به صورت کامل جذب شده است.

وی با اشاره به تلاش کارگروه اشتغال به ایجاد فرصت‌های شغلی ادامه داد: به همین منظور طرح کارورزی در قالب بسته‌های اقتصاد مقاومتی در استان اجرا می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت‌نام شش هزار و ۵۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ۳۰ واحد پذیرنده استان در این طرح اشاره کرد و گفت: افرادی که آموزش‌های کارورزی دیده‌اند مشغول به کار می‌شوند.

به گفته رحیمی در تولید، هزینه منابع انسانی یکی از هزینه‌های جدی تلقی می‌شود که طرح کارورزی با آسیب‌شناسی آن به دنبال ایجاد زمینه‌های شغلی واقعی است.

وی همچنین به کسب سه مدال طلا، نقره و برنز توسط کارگران استان در المپیک کارگران جهان اشاره کرد و گفت: این رقابت در کشور لتونی برگزار شد و آقایان محمد داداشی، اسلام عیدی و صادق اصبری موفق به کسب مدال شدند.

کد مطلب 4012100
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها