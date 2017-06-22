اعتبارات سال ۹۵ بخش مشاغل خانگی اردبیل جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل تصریح کرد: اعتبارات با همکاری بانک صادرات و پیگیری مدیران استانی به صورت کامل جذب شده است.
وی با اشاره به تلاش کارگروه اشتغال به ایجاد فرصتهای شغلی ادامه داد: به همین منظور طرح کارورزی در قالب بستههای اقتصاد مقاومتی در استان اجرا میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبتنام شش هزار و ۵۰۰ نفر از فارغالتحصیلان دانشگاهی و ۳۰ واحد پذیرنده استان در این طرح اشاره کرد و گفت: افرادی که آموزشهای کارورزی دیدهاند مشغول به کار میشوند.
به گفته رحیمی در تولید، هزینه منابع انسانی یکی از هزینههای جدی تلقی میشود که طرح کارورزی با آسیبشناسی آن به دنبال ایجاد زمینههای شغلی واقعی است.
وی همچنین به کسب سه مدال طلا، نقره و برنز توسط کارگران استان در المپیک کارگران جهان اشاره کرد و گفت: این رقابت در کشور لتونی برگزار شد و آقایان محمد داداشی، اسلام عیدی و صادق اصبری موفق به کسب مدال شدند.
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