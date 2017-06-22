۲۴۹ پرونده زندانیان مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان توفیقیان ظهر پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در سال گذشته ۱۰۸ جلسه شورای طبقه بندی زندان های شهرستان شهرکرد برگزار شد و همچنین مشاوران با حضور در جمع زندانیان یک هزار و ۹۱۵ فقره ملاقات با آنان به عمل آورده که اقدامات مذکور طی ۲۱۲ روز در سال در زندان های استان انجام پذیرفته است.

وی در ادامه گفت: در مجموع تعداد ۶۷ فقره بازدید قضات دادسراهای استان از مرکز زندان انجام که مسائل زندانیان طی جلساتی مورد بررسی قرار گرفته است از سوی دیگر تعدادی ۱۸ جلسه کمیسیون عفو برگزار که طی آن یک هزار و ۶۱ پرونده مطرح و بررسی و در مجموع ۲۴۹ فقره پرونده مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته اند.

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پیگیری در خصوص زندانیان فراری و دستگیری آنها و زندانیان بلاتکلیف و جمع بندی پاسخ ها از حوزه های قضایی، پیگیری پرونده ها در خصوص اجرای احکام و امور زندانیان از شعبات و اعلام نتیجه به بخش مربوطه، اعلام آمار زندانیان به صورت ماهانه به دادستان کل، پیگیری بخشنامه های مربوط به عفو و بخشودگی زندانیان از تمامی حوزه های قضایی از اقدامات اداره کل زندان های چهارمحال و بختیاری هستند.