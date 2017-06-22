به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با صدور بیانیه ای با نزدیک شدن به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در آستانه روز جهانی قدس از مردم غیور و انقلابی استان برای شرکت در راهپیمایی این روز عزیز دعوت کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: روز جهانی قدس ، امسال در حالی از راه می رسد که واجدانهای آگاه و دیدگان هوشیار مردم جهان شاهد یکی از فجیع ترین نسل کشی ها و قتل و غارتهای دژخیمان صهیونیست در طول تاریخ حیات منحوس خود است، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان هم با بهره گیری از یادگار ارزشمند و میراث گرانبهای امام راحل مساله فلسطین بعنوان مساله ای دینی بعنوان اولین و مهم ترین دغدغه جهان اسلام و بلکه آزادیخواهان جهان تبدیل شده است و استیصال و درماندگی صهیونیسم را در مقابل مقاومت اسلامی و شجاعت مثال زدنی مردم بی دفاع و بی پناه غزه شاهدیم.

در ادامه بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره ه جمعه آخر ماه مبارک رمضان مردم روزه دار و انقلابی زنجان همگاه و همصدا با سراسر کشور و مسلمانان دیگربلاد اسلامی در صفوفی متحد و یکپارچه آزای قدس شریف را از چنگال دژخیمان سفاک و غاصب رژیم مجعول صهیونیستی مسالت می کنند.