معضل فروشندگان سیار در شهرها/۴۷۱ خودرو اعمال قانون شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضایی ظهر پنج شنبه در کارگروه ایمنی و حمل و نقل جاده ای استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۳۵ فقره تصادف در محورهای درون شهری استان رخ داده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد شش فقره تصادف فوتی بوده است، بیان کرد: در این تصادفات شش نفر جان خود را از دست داده اند که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی همچنین از کاهش ۳۱ درصدی تصادفات جرحی در این مدت خبر داد و گفت: در این مدت ۱۲۹ فقره تصادف جرحی رخ داد که ۱۵۸ نفر مجروم برجای گذاشت.

افزایش ۳۰ درصدی تصادفات درون شهری

رضایی اضافه کرد: در مجموع تصادفات درون شهری استان در این مدت ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی، ۶۵ درصد تصادفات فوتی این مدت را مربوط به شهر بیرجند عنوان کرد و گفت: همچنین ۶۴ درصد تصادفات حرجی این مدت نیز در شهر بیرجند رخ داده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی به معضلات فروشندگان سیار در شهرها اشاره کرد و گفت: آلودگی دیداری، سد معبر در معابر، کاهش سطح سرویس دهی، افزایس تصادفات و کاهش توجه به رانندگان به جلو از جمله مشکلاتی است که این فروشندگان در شهرها ایجاد کرده اند.

رضایی ادامه داد: از ابتدای سال جاری ۴۷۱ فقره از این فروشندگان سیار اعمال قانون شده اند که این رقم در سال گذشته یک هزار و ۱۱۲۶ فقره بوده است.

وی همچنین به تررد و توقف وسایل نقلیه سنگین غیر مجاز در معابر شهری اشاره کرد و افزود: این امر سبب نارضایتی شدید مردمی، نداشت پارکینگ مناسب، کاهش میدان دید، افزایش تصادفات و کاهش سطح معابر در شهرها شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی اضافه کرد: برای جلوگیری از حضور این خودروها در سال جاری ۸۵۷ فقره خودرو اعمال قانون شده است.