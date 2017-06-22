سرپرست دانشگاه آزاد واحد رباط کریم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نوریان با صدور حکمی، اردشیر سنایی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

« با توجه به استعفای جناب آقای دکتر عبدالله قاسمی و پذیرش آن از طرف اینجانب، با عنایت به سوابق تخصصی و تجربی و مراتب تعهدی شما، بدین وسیله « سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم» به جنابعالی واگذار می شود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و یاری همکاران و با تکیه بر صفات امانت داری، صداقت کاری و قانون مندی، در انجام وظایف خطیری که برعهده دارید موفق و موید باشید. »

بر اساس این گزارش اردشیر سنایی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل است که مدیریت گروه و عضو هیات علمی روابط بین‌الملل دانشکده علوم سیاسی و نیز معاونت دانشجویی و فرهنگی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی» را بر عهده دارد.