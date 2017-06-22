اتمام پروژه خط گاز سمنان- نکا / آب سد لفور منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ادیانی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری، با اشاره به غرش مردانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برعلیه داعش، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه شوخی ندارد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به تنفیذ حکم ریاست جمهوری، بیان کرد: عده‌ای برداشت حقوقی‌شان این است که مراسم تنفیذ تشریفات است، اما از منظر امام عظیم‌الشأن، مقام معظم رهبری و رویه نظام سیاسی کشور و قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای اعمال ابزار قوه مجریه به دو صفت مقبولیت و مشروعیت نیاز دارد که این دو صفت بایستی باهم عجین شوند.

ادیانی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی مراسم سوگند و تحلیف ریاست جمهوری انجام می‌شود و تنفیذ رأی ملت برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام می‌پذیرد، و وجه شرعی انتخاب رئیس‌جمهور، مبتنی بر فقه عمومی و نظام سیاسی اسلامی رقم می‌خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری آب شرب شهرستان جویبار خبر داد و گفت: برای انتقال آب سد لفور به شهرهای حوزه استحفاظی پیمانکار مشخص‌شده و به‌زودی این پروژه عملیاتی خواهد شد.

ادیانی در پایان ضمن تبریک به اعضای جدید شورای اسلامی گفت: انشاالله شورای جدید با مشخص کردن الویت های کاری، و با برنامه محوری برای حل مشکلات شهرستان قائم‌شهر تلاش کند.