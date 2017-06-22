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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

عضو مجمع نمایندگان مازندران:

اتمام پروژه خط گاز سمنان- نکا / آب سد لفور منتقل می شود

اتمام پروژه خط گاز سمنان- نکا / آب سد لفور منتقل می شود

قائم‌شهر- نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی از اتمام پروژه خط گاز سمنان نکا تا زمستان سال جاری و کلنگ زنی پروژه انتقال آب سد لفور به شهرهای همجوار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ادیانی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری، با اشاره به غرش مردانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برعلیه داعش، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه شوخی ندارد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به تنفیذ حکم ریاست جمهوری، بیان کرد: عده‌ای برداشت حقوقی‌شان این است که مراسم تنفیذ تشریفات است، اما از منظر امام عظیم‌الشأن، مقام معظم رهبری و رویه نظام سیاسی کشور و قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای اعمال ابزار قوه مجریه به دو صفت مقبولیت و مشروعیت نیاز دارد که این دو صفت بایستی باهم عجین شوند.

ادیانی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی مراسم سوگند و تحلیف ریاست جمهوری انجام می‌شود و تنفیذ رأی ملت برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام می‌پذیرد، و وجه شرعی انتخاب رئیس‌جمهور، مبتنی بر فقه عمومی و نظام سیاسی اسلامی رقم می‌خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری آب شرب شهرستان جویبار خبر داد و گفت: برای انتقال آب سد لفور به شهرهای حوزه استحفاظی پیمانکار مشخص‌شده و به‌زودی این پروژه عملیاتی خواهد شد.

ادیانی در پایان ضمن تبریک به اعضای جدید شورای اسلامی گفت: انشاالله شورای جدید با مشخص کردن الویت های کاری، و با برنامه محوری برای حل مشکلات شهرستان قائم‌شهر تلاش کند.

کد مطلب 4012113

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