مسئولان شاهرودی برای کاهش طلاق چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در دیدار بعدازظهر پنج شنبه خود با کارکنان دستگاه قضای شاهرود به میزبانی حسینیه امام خمینی(ره)، ضمن تاکید بر ضرورت فعالیت در راستای کاهش معضلات اجتماعی، بیان کرد: دستگاه های فرهنگی می بایست بر سبک زندگی اسلامی تاکید ویژه ای داشته باشند تا بتوانیم از بار ورودی پرونده ها بکاهیم.

وی افزود: اگر درباب کارهای فرهنگی بگوئیم فلان دستگاه مسئول است یا دستگاه قضا فقط باید در این رابطه اقدام کند دربرخورد با معضلات اجتماعی موفق نخواهیم بود چرا که فرهنگ سازی و ترویج سبک زندگی اسلامی یک کار جمعی و فراگیر است که در سطح جامعه می بایست بین تمام ارگان ها و نهادها مورد اهتمام قرار گیرد.

امام جمعه شاهرود به حادثه اسیدپاشی هفته گذشته در این شهرستان اشاره کرد و گفت: وقتی جوانی به چنین رفتاری دست می زند یعنی از نظر اعتقادی با خلاء هایی مواجه است لیکن در کنار جدیت دستگاه قضا در برخورد با چنین افرادی که هنجار شکنی می کنند، می بایست در مقوله فرهنگ سازی نیز اهتمام بیشتری داشته باشیم.

امینی با اشاره به وظیفه سخت دستگاه قضا، بیان کرد: طبیعت کار قضاوت این است که مانند هر رویدادی یک طرف آن برنده و دیگر سمت آن بازنده است لیکن همیشه نوعی از نارضایتی نسبت به دستگاه قضا وجود دارد، چرا که بخشی از مراجعه کنندگان محکوم می شوند و این از دشواری های فعالیت نهادهای قضایی است که باید سالروز تاسیس قوه قضائیه در انقلاب اسلامی ایران را به این زحمتشان تبریک گفت.

وی در پایان خواستار عزم جدی تر در برخورد با جرایم خشن مانند اسید پاشی شد.