هیئت سرمایه گذار ایتالیایی با معاون استاندار قزوین دیدار کرد

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین،روز پنجشنبه در دیدار هیئت ایتالیایی که با حضور مدیران کل اقتصاد و دارایی، کمیته امداد و مرکز سرمایه گذاری استان انجام شد، در خصوص سرمایه گذاری برای احداث یک هزار نیروگاه خانگی، تولید هفت مگاوات برق در شهرستان آوج و ۵ کیلو وات برق برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد استان تبادل نظر شد.

حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: موضوع سرمایه گذاری هیئت ایتالیایی مرتبط با صنعت پاک و سبز است و مجموعه مدیریت استان بویژه حفاظت محیط زیست برای جذب سرمایه گذاری در این بخش آماده است.

وی افزود: تولید ۷ مگاوات برق در قالب طرح مشترک بین هلدینگ توسعه برق و انرژی کمیته امداد و شرکت ایتالیایی و ۵ کیلو وات برق برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد موضوع اصلی این سرمایه گذاری است.

حبیبی تصریح کرد: جذب سرمایه گذار خارجی در شرایط فعلی بسیار سخت است اما با گشایش هایی که در برجام برای کشور ایجاد شد امروز شاهد حضور سرمایه گذاران متعددی در کشور هستیم که ما نیز برای جذب سرمایه گذار آمادگی کامل داریم.