  1. استانها
  2. کرمان
۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

رئیس بیمه سلامت رفسنجان خبر داد:

درآمد میلیونی متکدیانی که به صورت خانوادگی فعالیت می کنند

درآمد میلیونی متکدیانی که به صورت خانوادگی فعالیت می کنند

رفسنجان - رئیس بیمه سلامت شهرستان رفسنجان گفت: جمعی از متکدیان در رفسنجان به صورت خانوادگی اقدام به این کار می‌کنند و ماهانه حدود چهار تا پنج میلیون‌ تومان درآمد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیجامی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان رفسنجان اظهار کرد: جمعی از متکدیان خانوادگی اقدام به این کار می‌کنند به طوری‌ که مادر و یک فرزند مقابل یک داروخانه و پدر خانواده مقابل داروخانه دیگری حضور دارند و پس از بررسی مشخص شد، برخی از آنها ماهانه حدود چهار تا پنج میلیون‌ تومان درآمد دارند.

وی بیان کرد: برخی از این متکدیان طبق اظهارات داروخانه‌چی‌ها که آخر شب برای نقدکردن پول‌های خود مراجعه می‌کردند، پول خوبی در روز به جیب زده‌اند که جای درنگ دارد.

رئیس بیمه سلامت شهرستان رفسنجان تصریح کرد: حرفه‌ای عمل‌کردن برخی از این متکدیان جای تعجب دارد، آنها تا زمانی که داروخانه‌ای در مرکز شهر باز است مقابل آن هستند و زمانی که داروخانه تعطیل می‌شود به محل داروخانه‌های شبانه‌روزی نقل ‌مکان کرده و کار خود را ادامه می‌دهند.

بیجامی ابراز کرد: شناسایی متکدیان در مناطق مختلفی اعم از مراکز درمانی، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، ساختمان پزشکان، درمانگاه‌های ویژه و بیمارستان‌ها انجام و مستندسازی شده است.

کد مطلب 4012139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها