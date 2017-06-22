درآمد میلیونی متکدیانی که به صورت خانوادگی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیجامی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان رفسنجان اظهار کرد: جمعی از متکدیان خانوادگی اقدام به این کار میکنند به طوری که مادر و یک فرزند مقابل یک داروخانه و پدر خانواده مقابل داروخانه دیگری حضور دارند و پس از بررسی مشخص شد، برخی از آنها ماهانه حدود چهار تا پنج میلیون تومان درآمد دارند.
وی بیان کرد: برخی از این متکدیان طبق اظهارات داروخانهچیها که آخر شب برای نقدکردن پولهای خود مراجعه میکردند، پول خوبی در روز به جیب زدهاند که جای درنگ دارد.
رئیس بیمه سلامت شهرستان رفسنجان تصریح کرد: حرفهای عملکردن برخی از این متکدیان جای تعجب دارد، آنها تا زمانی که داروخانهای در مرکز شهر باز است مقابل آن هستند و زمانی که داروخانه تعطیل میشود به محل داروخانههای شبانهروزی نقل مکان کرده و کار خود را ادامه میدهند.
بیجامی ابراز کرد: شناسایی متکدیان در مناطق مختلفی اعم از مراکز درمانی، درمانگاهها، داروخانهها، ساختمان پزشکان، درمانگاههای ویژه و بیمارستانها انجام و مستندسازی شده است.
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