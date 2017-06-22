اطفاء آتش عمدی ۱۵ هکتار از نیزارهای قرچک/دودی که به چشم مردم رفت

داوود مهدی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از صبح پنج شنبه آتش سوزی در نیزارهای حد فاصل شهرستان قرچک تا شهرستان ری به ما اطلاع داده شد.

وی افزود: معمولا کشاورزان پس از برداشت محصول، کاه، کلش و ضایعات گندم و جو را برای کشت مجدد آتش می زنند.

مدیر عامل آتش نشانی شهرداری قرچک با بیان این که این آتش سوزی داخل و خارج محدوده شهرستان قرچک را شامل می شد، گفت: باد دود را به داخل شهر می آورد و مسیر محل آتش سوزی دور از دسترس و حضور در محل حریق بسیار سخت بود، این آتش سوزی چندین بار و تا بعد از ظهر پنج شنبه صورت گرفت و هربار چند دستگاه خودرو آتش نشان اعزام می کردیم که در مجموع آتش بیش از 15 هکتار از زمین های کشاورزی را با بیش از 10 دستگاه خودرو آتش نشانی در روز پنج شنبه خاموش کردیم.

مهدی زاده با بیان این که این آتش سوزی عمدی به مواد آلی و معدنی درون خاک آسیب می زند، گفت: به گفته کارشناسان کشاورزی، حرارت به مواد داخل خاک آسیب می رساند.

وی اضافه کرد: از طرفی این اقدام ایجاد آلودگی زیست محیطی برای شهروندان می کند، این دود وارد منازل شهروندان شده و ناراحتی تنفسی برای آن ها ایجاد می کند، باید خود ما دلسوزی کرده و مراقب محیط زیست باشیم.

بر اساس این گزارش دود ناشی از این آتش سوزی عمدی مشکلاتی را برای خودروهای عبوری و ساکنین منطقه ایجاد کرده و تردد در جاده قرچک- تهران را با مشکل مواجه ساخت.