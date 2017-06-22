کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ، سردار علی آزادی اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ماموران مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از فعالیت یک باند در امر تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این باندکه به صورت عمده در تهیه و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان افزود: ماموران در ادامه تحقیقات خود دریافتند این متهمان قصد دارند مقدار قابل توجهی مواد مخدر را از استان های جنوبی به وسیله چند دستگاه خودرو به زنجان منتقل و توزیع کند.

سردار آزادی با اشاره به اینکه عملیات دستگیری این متهمان آغاز و با تشکیل ۵ تیم از پلیس مواد مخدر مرکز استان و مواد مخدر شهرستان های ایجرود و سلطانیه به اجرا درآمد خاطر نشان کرد: مأموران موفق شدند متهمان را با سه دستگاه خودرو ( زانتیا ، پژو ۲۰۶ و پراید ) در محور زنجان - قزوین شناسایی و متوقف کنند.

وی با تاکید بر اینکه ماموران در بازرسی دقیق از خودرو متهمان ۴۰ کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک که در خودرو پژو ۲۰۶ جاسازی شده بود کشف کردند، گفت: این متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به آثار مخرب مواد مخدر اظهار داشت: بی شک احساس مسئولیت شهروندان در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق کالا و ارائه اطلاعات و اخبار پیرامون این معضل اجتماعی به مرکز فوریت های پلیس می تواند گام موثری در برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ باشد.

نقطه مشترک بسیج اساتید و نیروی انتظامی دفاع از ارزش ها و دست آورد های انقلاب اسلامی است

فرمانده انتظامی استان با گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتیدگفت: نقطه مشترک بسیج اساتید و نیروی انتظامی دفاع از ارزش ها و دست آورد های انقلاب اسلامی است.

سردار علی آزادی در حاشیه برگزاری همایش بسیج اساتید در زنجان به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص توسعه بسیج اساتید کشور اشاره و تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند هر چه ممکن است مجموعه اساتید بسیجی را توسعه دهید که این گویای نقش مهم بسیج اساتید در انقلاب اسلامی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با اعلام اینکه دارای اساتید بسیجی فراوانی در کشور هستیم، گفت: نقطه مشترک بسیج اساتید و نیروی انتظامی دفاع از ارزش ها و دست آورد های انقلاب اسلامی است.

وی با اعلام اینکه اساتید بسیجی دانشجویان را به باورهای درست سوق می دهند بیان داشت : یک استاد بسیجی دین شناس و انقلابی است .

سردار آزادی بسیج را ارزنده ترین یادگار امام راحل و از ثمرات انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: بسیج یک نیروی مردمی است که تحت فرمان رهبر با بصیرت در همه عرصه ها حضور دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه تا زمانی که به امنیت نیاز داریم نیازمند بسیج و روحیه بسیجی نیز هستیم گفت: کارکنان فرماندهی انتظامی استان زنجان با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و با داشتن روحیه بسیجی از هیچ کوششی در خدمت رسانی به مردم دریغ نمی کنند.

وی افزود: از زمان تشکیل بسیج در کشور ما شاهد برکات این نیروی مردمی هستیم ما باید مردم را از دستاوردهای چهار دهه باشکوه انقلاب که در همه عرصه های فرهنگی ، سیاسی و علمی و غیره بدست آمده آگاه سازیم و مردم باید بسیجی ، بصیر و آگاه و هوشیار باشند و در تمام عرصه ها با بصیرت و آگاهانه عمل کنند.

سردار آزادی امنیت مطلوب امروز را به برکت خون شهدا و روحیه بسیجی دانست و گفت : کارکنان پلیس همگام با دیگر بسیجیان در حفظ آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهتمام می ورزند.

این مقام مسئول عملکرد پلیس و بسیج را لازم و ملزم یکدیگر دانست و تصریح کرد: هرچه تعامل و همکاری پلیس و بسیج بیشتر باشد، خدمت رسانی به مردم بهتر و آسان تر محقق خواهد شد.

سردار آزادی با اشاره به اینکه روحیه ایثار و اخلاص، قناعت و ساده زیستی، شجاعت و شهادت و ارزشی و پیرو ولایت بودن از مهم‌ترین ویژگی‌های تفکر بسیجی است، بیان داشت: با تفکر بسیجی می توان دشمنان را به زانو در آورد.

امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی را به دنبال دارد

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اهمیت فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی را به دنبال دارد.

سردار علی آزادی در جمع آمران به معروف و ناهیان منکر فرماندهی انتظامی استان زنجان اظهار داشت: هر چیزی که از نظر عقل و شرع به خوبی یاشده باشد معروف است و واجبات و مسنحبات از معروفات است.

وی با بیان اینکه هرچیزی که از نظر عقل و شرع ناپسند و زشت باشد منکر است و محرمات و مکروحات از این نوع هستند گفت: انسان وقتی به نصایح بزرگان توجه کند خود امر پسندیده ای است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: لقمان در نصیحت به فرزندش به دو چیز تاکید کرده است اول خداوند و مرگ را فرموش نکن و این دو از موضوعات اساسی است چرا که کسی که خداوند را فراموش نکند و متوجه باشد خداوند ناظر و شاهد اعمال انسان است گناه نمی کند.

وی با بیان اینکه اگر براین باور باشیم که عالم در محضر خداست همه مشکلات حل می شود تصریح کرد: انسان وقتی بداند مرگ سراغش خواهد آمد و قیامت و حساب و کتابی است سعی می کند کارهای خیر خواهانه انجام دهد.

سردار آزادی خاطر نشان کرد: از نصیت های دیگر لقمان به فرزندش این است اگر خوبی در حق دیگران کردی منت نگذار چرا که منت اجر و پاداش نیکی را ضایع می کند، ودیگری اینکه اگر دیگران بدی در حق توکردن آن را زود فراموش کن

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه آن هایی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند از سرعشق به اسلام ، مکتب و برای سلامتی جامعه کار می کند و باعث تشویق نیکوکاران در جامعه و مایه تذکر و آگاه کردن افراد خاطی شده و جامعه را به سوی خوبی ها هدایت می کند.

وی اساس کار امر به معروف در خانواده را تربیت صحیح فرزندان ، دلگرمی ، فعالیت و پویایی ، جبران کمبود ها و تقوا دانست و بیان داشت : امر به معروف و نهی از منکر سبب رشد جامعه ، نجات انسان از سقوط و نشانه غیرت دینی و احساس مسئولیت است.

سردار آزادی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی را به دنبال دارد به برخی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه انتظامی اشاره کرد و گفت : حفظ بیت المال ، حفظ اسرار و اطلاعات سازمانی ، نظم و انضباط و قانون گرایی ، تلاش و کوشش همه جانبه با مدیریت جهادی ، حسن و خلق عدالت ، اطاعت پذیری ، پاکدامنی صداقت ، صبر و بردباری و غیره از جمله معروف هاست.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان به برخی از مصادیق منکر در مجموعه نیروی انتظامی اشاره کرد و بیان داشت : غفلت از دشمن ، نافرمانی ، پخش شایعات ، ضرب و شتم ، تند خویی ، بی انضباطی ، دروغ و کینه ورزی ، استفاده نامتعارف از امکانات سازمانی ، بی احترامی به ارباب رجوع و غیره را از جمله مصادیق منکر در مجموعه پلیس نام برد.

سردار آزادی در ادامه به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) که « مومن آینه مومن است » اشاره و خاطر نشان کرد: مومن باید آینه مومن باشد چرا که آینه از روی صفا و وقتی که خودش گرد و غبار و کثیفی نداشته باشد عیوب را نشان می دهد.

دستگیری سارقان حرفه ای داخل خودرو در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری چهار سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو با دو فقره سرقت خبر داد.

مختار شیرمحمدی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو طی چند روز گذشته ،در سطح شهرستان زنجان تیم ویژه ای از کارکنان پلیس بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

شیرمحمدی افزود: ماموران پس از بررسی مکانی و زمانی سرقت های صورت گرفته، موفق شدند در این ارتبط چهارمتهم را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: متهمان پس از شناسایی دستگیر که در بازجوئی های به عمل آمده با مشاهده ادله و مستندات پلیسی لب به اعتراف گشود و به دو فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه چند مالباخته نیز در این خصوص به پلیس اگاهی مراجعه و از متهم شکایت داشتند خاطر نشان کرد:متهمان پس از تشکیل پرونده ،جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.