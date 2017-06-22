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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

حجت‌الاسلام رفیعی:

حضور در راهپیمایی روز قدس باعث دلگرمی مبارزان خط مقاومت می‌شود

حضور در راهپیمایی روز قدس باعث دلگرمی مبارزان خط مقاومت می‌شود

قم - عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه روز قدس را روز مبارزه به صهیونیسم دانست و گفت: حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس باعث دلگرمی مبارزان خط مقاومت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر پنج‌شنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به روز قدس گفت: روز قدس روز مبارزه با یهودیت نیست بلکه روز مبارزه به صهیونیسم و حزب افراطی صهیون است که نام حزب خود را از مکان مقدسی گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: برخی می‌خواهند یهودیت را با صهیونیسم یکی کنند در صورتی که امام راحل فرمودند یهود از صهیونیسم جداست.

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: صهیونیسم حزبی است که خود را نژاد برتر دنیا می‌داند و جنایت و کشتار و خونریزی و غصب جزء صفات اصلی آن است.

وی با بیان اینکه نگوییم حضور ما در راهپیمایی چه سودی دارد، افزود: دنیای امروز دنیای اطلاعات است و وقتی دشمن ببیند که در همه شهرهای ایران و کشورهای دیگر راهپیمایی در حمایت از روز قدس برگزار می‌شود حداقل اینکه در جای خود متوقف می‌شود و به مبارزان خط مقاومت نیز دلگرمی می‌بخشد.

نزدیکان مسئولان باید بیشتر مراقب کارهای خود باشند

حجت الاسلام رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در آیاتی از سوره احزاب به جایگاه زنان پیامبر(ص) اشاره شده و فرموده است: «چون زنان پیامبر(ص) منسوب به پیامبر هستند ثواب کارشان همچنین عقاب آن مضاعف است».

وی افزود: بعد از جنگ بنی قریظه چون غنائم زیادی به دست آمد برخی از زنان پیامبر(ص) به ایشان فشار آوردند تا مقداری از غنائم را به آنان بدهد که آیاتی نازل و با فزون طلبی این زنان برخورد شد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) اظهار داشت: به پیامبر(ص) خطاب شد اگر زنان تو نمی‌توانند با زندگی سخت تو بسازند و فزون طلبی می‌کنند آنان را به نحو شایسته و با دادن مهریه طلاق بده تا اگر دنیا می‌خواهند به آن برسند.

وی ادامه داد: این آیه برای امروز هم این پیام را دارد که افراد منسوب به مسئولان اعم از فرزند و برادر و همسر باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشند زیرا مسئولیتشان سنگین‌تر است و باید محدودیت بیشتری را تحمل کنند.

کد مطلب 4012150

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