به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر رفیعی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به روز قدس گفت: روز قدس روز مبارزه با یهودیت نیست بلکه روز مبارزه به صهیونیسم و حزب افراطی صهیون است که نام حزب خود را از مکان مقدسی گرفتهاند.
وی اضافه کرد: برخی میخواهند یهودیت را با صهیونیسم یکی کنند در صورتی که امام راحل فرمودند یهود از صهیونیسم جداست.
این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: صهیونیسم حزبی است که خود را نژاد برتر دنیا میداند و جنایت و کشتار و خونریزی و غصب جزء صفات اصلی آن است.
وی با بیان اینکه نگوییم حضور ما در راهپیمایی چه سودی دارد، افزود: دنیای امروز دنیای اطلاعات است و وقتی دشمن ببیند که در همه شهرهای ایران و کشورهای دیگر راهپیمایی در حمایت از روز قدس برگزار میشود حداقل اینکه در جای خود متوقف میشود و به مبارزان خط مقاومت نیز دلگرمی میبخشد.
نزدیکان مسئولان باید بیشتر مراقب کارهای خود باشند
حجت الاسلام رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در آیاتی از سوره احزاب به جایگاه زنان پیامبر(ص) اشاره شده و فرموده است: «چون زنان پیامبر(ص) منسوب به پیامبر هستند ثواب کارشان همچنین عقاب آن مضاعف است».
وی افزود: بعد از جنگ بنی قریظه چون غنائم زیادی به دست آمد برخی از زنان پیامبر(ص) به ایشان فشار آوردند تا مقداری از غنائم را به آنان بدهد که آیاتی نازل و با فزون طلبی این زنان برخورد شد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) اظهار داشت: به پیامبر(ص) خطاب شد اگر زنان تو نمیتوانند با زندگی سخت تو بسازند و فزون طلبی میکنند آنان را به نحو شایسته و با دادن مهریه طلاق بده تا اگر دنیا میخواهند به آن برسند.
وی ادامه داد: این آیه برای امروز هم این پیام را دارد که افراد منسوب به مسئولان اعم از فرزند و برادر و همسر باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشند زیرا مسئولیتشان سنگینتر است و باید محدودیت بیشتری را تحمل کنند.
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