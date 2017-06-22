مردم استان بوشهر حضوری گسترده در راهپیمایی روز قدس داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) با دوراندیشی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند.
وی با اشاره به اینکه روز جهانی قدس روزی بسیار مهم برای امت اسلامی است، خاطرنشان کرد: در این روز مهم امت اسلامی فریاد عدالتخواهی خود را بر ضد استکبار سر میدهند.
امام جمعه بوشهر به نجات امت اسلامی از زیر سلطه استکبار به عنوان یکی از مهمترین اهداف روز جهانی قدس نام برد و اضافه کرد: رژیم غاصب صهیونیستی سر منشاء همه جنایات و نسلکشیها در جهان است.
صفایی بوشهری با اشاره به اینکه امت اسلامی در روز قدس با دهان روزه میگویند که ما دستپروده انقلاب اسلامی هستیم، تصریح کرد: راهپیمایان در روز جهانی قدس به فکر شکست استکبار و مستکبران هستند.
وی با دعوت از مردم همیشه در صحنه استان بوشهر برای حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، ادامه داد: در این روز فریاد خشم و نفرت از رژیم صهیونیستی استان بوشهر را فرا خواهد گرفت.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: مردم ولایتمدار و انقلابی استان بوشهر حضوری فعال در راهپیمایی روز جهانی قدس دارند تا مسلمانی، انقلابی و نقش خود در نجات اسلام و مسلمانان دربند نشان دهند.
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