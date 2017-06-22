به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی ظهر پنج شنبه در کارگروه اقتصادی و تولیدی لرستان در سخنانی با اشاره به ایجاد موزه فرش در استان اظهار داشت: در این راستا با توجه به فضایی که در محوطه قلعه فلک الافلاک وجود دارد می توان این موزه را در استان ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید اعتبار لازم برای ایجاد موزه فرش در استان جذب شود ادامه داد: می توان بخشی از محوطه قلعه را برای عرضه محصولات بافندگان فرش استان پیش بینی کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه این اداره کل همچنین می تواند اقدامات لازم را برپایی نمایشگاه دائمی فرش در استان انجام دهد گفت: می توان غرفه های رایگان را در اختیار بافندگان فرش در استان محیا کرد تا محصولات خود را به فروش برسانند.